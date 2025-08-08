Erika Carlina Unboxing Stroller Lamborghini, Harganya Rp80 Juta

JAKARTA - Erika Carlina tengah berbahagia menyambut anak pertamanya, Andrew Raxy Neil yang lahir pada 1 Agustus 2025. Kelahiran Andrew ini menjadi warna untuk Erika di tengah polemik dan permasalahannya dengan sang mantan kekasih, sekaligus ayah dari bayinya, DJ Panda.

Menjadi seorang ibu, Erika pun mulai mempersiapkan peralatan untuk sang bayi, termasuk stroller. Terlihat bintang film Pabrik Gula ini unboxing kereta bayi berwarna hitam milik putra tercintanya.

Dari akun Instagram, @fashion__selebriti, Erika menunjukkan stroller hitam keluaran brand Silver Cross yang berkolaborasi dengan Lamborghini.

Stroller berwarna hitam ini terlihat elegan dengan nuansa kecokelatan di bagian besinya. Stroller tersebut juga dilengkapi dengan logo khas Lamborghini yang menambah kesan mewah.

Stroller ini juga memiliki ukuran yang cukup besar dan nyaman, lengkap dengan storage di bawahnya.

Melansir laman Silver Cross, stroller ini memiliki rangka dengan performa terbaik dan paduan kulit asli dari Italia. Keunggulan itu membuat stroller bayi milik Erika itu terlihat lebih elegan dan memukau.