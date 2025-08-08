Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Erika Carlina Unboxing Stroller Lamborghini, Harganya Rp80 Juta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |15:04 WIB
Erika Carlina Unboxing Stroller Lamborghini, Harganya Rp80 Juta
Erika Carlina Unboxing Stroller Lamborghini, Harganya Rp80 Juta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Erika Carlina tengah berbahagia menyambut anak pertamanya, Andrew Raxy Neil yang lahir pada 1 Agustus 2025. Kelahiran Andrew ini menjadi warna untuk Erika di tengah polemik dan permasalahannya dengan sang mantan kekasih, sekaligus ayah dari bayinya, DJ Panda.

Menjadi seorang ibu, Erika pun mulai mempersiapkan peralatan untuk sang bayi, termasuk stroller. Terlihat bintang film Pabrik Gula ini unboxing kereta bayi berwarna hitam milik putra tercintanya.

Dari akun Instagram, @fashion__selebriti, Erika menunjukkan stroller hitam keluaran brand Silver Cross yang berkolaborasi dengan Lamborghini.

Erika Carlina Melahirkan

Stroller berwarna hitam ini terlihat elegan dengan nuansa kecokelatan di bagian besinya. Stroller tersebut juga dilengkapi dengan logo khas Lamborghini yang menambah kesan mewah.

Stroller ini juga memiliki ukuran yang cukup besar dan nyaman, lengkap dengan storage di bawahnya.

Melansir laman Silver Cross, stroller ini memiliki rangka dengan performa terbaik dan paduan kulit asli dari Italia. Keunggulan itu membuat stroller bayi milik Erika itu terlihat lebih elegan dan memukau.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162834/erika-Ot6q_large.jpg
Segini Tarif Fantastis Endorse Erika Carlina, Bisa Langsung Beli Apartemen Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/612/3004779/erika-carlina-pamer-pose-hot-pakai-bikini-bikin-netizen-meleleh-Tv5WJMjjln.jpg
Erika Carlina Pamer Pose Hot Pakai Bikini, Bikin Netizen Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/612/2978633/potret-erika-carlina-dengan-baju-menerawang-pamerkan-bra-kuning-dan-perut-eksotisnya-3pPvEwz0n3.jpg
Potret Erika Carlina dengan Baju Menerawang, Pamerkan Bra Kuning dan Perut Eksotisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/612/2968366/potret-erika-carlina-rayakan-imlek-bareng-keluarga-pakai-foto-hitam-putih-lYLsapVldN.jpg
Potret Erika Carlina Rayakan Imlek Bareng Keluarga, Pakai Foto Hitam Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/194/2836571/4-potret-menggoda-erika-carlina-pakai-dress-transparan-bikin-netizen-pusing-rxNi2TSMjg.jpg
4 Potret Menggoda Erika Carlina Pakai Dress Transparan, Bikin Netizen Pusing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/194/2829354/5-potret-erika-carlina-di-video-klip-lagu-debutnya-sah-jadi-ratu-pesta-Hhf11kFemn.jpg
5 Potret Erika Carlina di Video Klip Lagu Debutnya, Sah Jadi Ratu Pesta!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement