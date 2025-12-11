Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Istri Kedua Diserang Netizen, Istri Sah Malah Membela: Dia Tidak Pantas Dihujat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |08:11 WIB
Viral! Istri Kedua Diserang Netizen, Istri Sah Malah Membela: Dia Tidak Pantas Dihujat
Viral! Istri Kedua Diserang Netizen, Istri Sah Malah Membela: Dia Tidak Pantas Dihujat (Foto: TikTok)
JAKARTA – Media sosial tengah viral dengan video seorang perempuan yang menikah sebagai istri kedua, sementara istri sah justru ikut mengantar suaminya saat akad berlangsung. Dalam video yang diunggah akun TikTok @izma.hm, istri pertama bahkan menyebut perempuan tersebut sebagai adik madu.

Setelah video itu viral, warganet langsung mencari akun media sosial istri kedua dan mulai ramai-ramai menyerangnya. Beragam komentar bernada menghakimi dan menyebutnya sebagai pelakor pun bermunculan.

Namun, yang mengejutkan adalah sikap istri sah, Izma, yang memilih tampil membela istri kedua suaminya. Ia menegaskan bahwa perempuan tersebut tidak pantas dihujat dan bukan penyebab keretakan rumah tangga.

“Tolong jangan menghujat atau mengkritik adik madu saya. Keputusan suami saya untuk menikah lagi mungkin menimbulkan kesedihan, tapi saya ingin menegaskan bahwa adik madu saya tidak bersalah dan tidak pantas dihujat,” tulisnya.

Izma juga membantah anggapan bahwa suaminya berselingkuh. Menurutnya, keputusan poligami diambil melalui diskusi panjang dan persetujuan semua pihak.

