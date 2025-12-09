Viral! Gajah Sumatra Dikerahkan Bantu Bersihkan Tumpukan Kayu di Aceh Pasca Banjir dan Longsor

JAKARTA – Viral gajah Sumatra dikerahkan membantu bersihkan tumpukan kayu di Aceh pasca banjir dan longsor. Tim gabungan mengerahkan empat ekor gajah Sumatra untuk membantu membersihkan tumpukan kayu gelondongan yang menutupi permukiman warga di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Video gajah mengangkut kayu ini pun viral dan membuat netizen miris. Pada video yang beredar, terlihat gajah-gajah jinak yang ditunggangi para mahout itu digunakan untuk menarik dan memindahkan kayu-kayu besar di wilayah yang sulit diakses alat berat.

Pengerahan gajah dilakukan untuk mempercepat pembersihan material sisa banjir bandang yang melanda Meureudu.

Relawan, aparat kepolisian, dan tim BKSDA Aceh terus bekerja bersama warga memulihkan akses yang tertutup puing, sementara gajah-gajah Sumatra membantu menyingkirkan gelondongan kayu yang menghalangi jalan dan rumah penduduk.

Berikut adalah beberapa komentar netizen yang menyayangkan pemanfaatan gajah untuk membersihkan gelondongan kayu.