Deretan Artis yang Melakukan Prosedur Egg Freezing

JAKARTA - Prosedur egg freezing atau pembekuan sel telur semakin banyak dikenal publik, termasuk di kalangan selebritas. Metode ini dilakukan untuk menjaga kualitas sel telur agar tetap bisa digunakan di masa depan ketika seseorang ingin menjalani program kehamilan.

Teknologi reproduksi tersebut memungkinkan perempuan menyimpan sel telur dalam kondisi beku sehingga peluang kehamilan tetap terjaga meski usia terus bertambah. Berikut deretan artis yang diketahui pernah menjalani prosedur egg freezing.

Artis yang Lakukan Egg Freezing

1. Selvi Kitty

Penyanyi Selvi Kitty pernah mengungkapkan keputusannya menjalani egg freezing sebagai persiapan untuk memiliki anak di masa mendatang. Karena itu, ia memilih menyimpan sel telurnya selagi kualitasnya masih baik.

Saat mengungkapkan hal tersebut, usia Selvi diketahui telah memasuki 32 tahun. Ia juga mengaku mempertimbangkan faktor usia dalam mengambil keputusan tersebut.



2. Luna Maya