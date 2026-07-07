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Audy Item Hamil di Usia 43 Tahun, Iko Uwais Lebih Protektif

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |19:05 WIB
Audy Item Hamil di Usia 43 Tahun, Iko Uwais Lebih Protektif
Audy Item dan Iko Uwais. (Foto: Instagram/@audyitem)
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JAKARTA – Penyanyi Audy Item mengumumkan kehamilan ketiganya pada akhir Juni 2026. Melihat Audy Item hamil di usia yang sudah tak muda lagi, sang suami, Iko Uwais jadi lebih protektif.

Iko Uwais tak menampik dirinya memiliki kekhawatiran tersendiri. Pasalnya, usia Audy Item yang sudah menginjak 43 tahun dan memiliki riwayat kesehatan tertentu.

Audy Item dan Iko Uwais

1. Punya Riwayat Vertigo dan Komorbid

Sebagai suami, Iko mengaku jauh lebih protektif terhadap sang istri ketimbang dalam masa kehamilan terdahulu. Iko bahkan menyebut Audy memiliki riwayat vertigo dan kondisi komorbid.

"Pasti otomatis ada kekhawatiran. Apalagi sekarang ada komorbid Audy-nya. Pasti otomatis saya lebih rewel, Audy-nya lebih hati-hati," tegas Iko Uwais di kawasan Senayan belum lama ini.

Demi menjaga kesehatan ibu dan janin, Iko memantau ketat pola makan dan aktivitas Audy. Ia bersyukur istrinya kini lebih sadar untuk menjaga staminanya.

"Untuk masalah pola makan, stamina, kondisi, dia pasti otomatis akan lebih berpikir banyak. Nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi buat jabang bayi yang ada di perutnya. Dia lebih mementingkan kesehatan dua-duanya," tambah Iko.

 

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