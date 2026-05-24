Mengenal Prosedur Egg Freezing yang Dilakukan Para Artis

JAKARTA - Egg freezing menjadi salah satu prosedur medis yang mulai banyak dikenal publik, termasuk karena sejumlah artis memilih menjalani metode ini untuk menjaga peluang kehamilan di masa depan. Teknologi tersebut memungkinkan perempuan menyimpan sel telur dalam kondisi beku agar kualitasnya tetap terjaga hingga waktu yang diinginkan untuk memiliki anak.

Seiring bertambahnya usia, jumlah dan kualitas sel telur pada perempuan akan terus menurun. Padahal, kualitas sel telur menjadi salah satu faktor penting dalam proses kehamilan dan perkembangan janin yang sehat. Karena itu, egg freezing hadir sebagai alternatif untuk mempertahankan kualitas sel telur sebelum mengalami penurunan signifikan.

Dalam tubuh perempuan, cadangan sel telur sebenarnya sudah terbentuk sejak lahir. Bayi perempuan diketahui memiliki sekitar dua juta sel telur di ovarium. Namun jumlah tersebut akan terus berkurang seiring waktu karena tidak semua sel telur berkembang hingga matang.

Saat memasuki usia remaja, jumlah sel telur biasanya tersisa sekitar 400 ribu. Pada masa inilah hormon reproduksi mulai membantu proses pematangan sel telur sehingga siap dibuahi. Semakin baik kualitas dan jumlah sel telur, semakin besar pula peluang kehamilan.

Namun, penurunan cadangan sel telur terjadi secara alami setiap siklus menstruasi. Memasuki usia 35 tahun ke atas, kualitas dan jumlah sel telur umumnya menurun lebih cepat sehingga peluang kehamilan ikut berkurang.