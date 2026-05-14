Jangan Salah Pakai! Ini Cara Mengetahui Kapan Waktu Kedaluwarsa Makeup

CARA mengetahui kapan waktu kedaluwarsa makeup penting diketahui. Sebab, produk makeup yang sudah kedaluwarsa malah bisa bahaya untuk kulit.

Ya, produk makeup memang bisa membantu menunjang penampilan. Namun, penggunaannya juga perlu diperhatikan, terutama soal tanggal kedaluwarsa.

Banyak orang masih menggunakan kosmetik tanpa mengecek masa pakainya. Padahal produk yang sudah expired bisa memicu berbagai masalah kulit hingga infeksi.

Makeup yang sudah melewati masa penggunaan umumnya mengalami perubahan kandungan sehingga tidak lagi aman dan efektif digunakan. Karena itu, penting untuk mengetahui cara mengenali produk kosmetik yang sudah kedaluwarsa sebelum dipakai.

1. Cara Mengecek Tanggal Kedaluwarsa Makeup

Cara paling mudah mengetahui masa pakai produk adalah dengan melihat informasi pada kemasan. Biasanya, produsen mencantumkan tanggal expired dalam format bulan dan tahun, seperti Exp. 07/2026, Best Before: November 2026, atau Use Before: 12/2025.

Tanggal tersebut menunjukkan batas aman penggunaan produk. Jika sudah melewati masa itu, sebaiknya kosmetik tidak lagi dipakai.

Selain tanggal kedaluwarsa, beberapa produk juga memiliki simbol kemasan terbuka atau Period After Opening (PAO). Contohnya, 6M = aman digunakan 6 bulan setelah dibuka dan 12M = aman digunakan 12 bulan setelah dibuka.

2. Kenali Kode pada Kemasan Produk

Selain tanggal expired, terdapat beberapa kode penting lain pada produk kosmetik. Setidaknya, ada 4 tanda yang perlu diketahui. Memahami kode-kode ini penting agar pengguna tidak salah memakai produk yang kualitasnya sudah menurun.

1. Manufacture Date: Menunjukkan tanggal produksi produk.

2. Expiration Date: Tanggal batas aman penggunaan produk.

3. Best Before Date: Menandakan kualitas terbaik produk sebelum tanggal tertentu.

4. Open Date atau PAO: Menunjukkan berapa lama produk aman digunakan setelah kemasan dibuka.