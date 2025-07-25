Rekomendasi Warna Lipstik untuk Bibir Tipis

REKOMENDASI warna lipstik untuk bibir tipis. Dengan pemilihan warna lipstik yang tepat, tampilan bibir akan terlihat menarik dan lebih segar.

Selain itu, ada juga teknik dalam memakai lipstik di bibir tipis. Yang paling terkenal adalah overdrawn lips.

Tekni overdrawn lips adalah menggambar garis bibir sedikit melebihi garis alami menggunakan lip liner. Cara ini dapat memberikan ilusi bibir yang lebih penuh dan bervolume tanpa perlu prosedur kosmetik.

Pemilihan warna juga sangat berpengaruh dalam memberikan hasil yang terbaik. Kenakanlah warna-warna terang dengan sentuhan glossy yang dapat menambah ilusi volume bibir. Hindari warna gelap yang pekat dengan sentuhan matte, karena akan membuat bibir semakin terlihat tipis.



Berikut adalah rekomendasi beberapa warna lipstik yang cocok untuk bibir tipis agar terlihat lebih menarik:

1. Peach Coral

Warna-warna yang cenderung hangat seperti peach dan coral sangat cocok untuk memberi kesan segar dan youthful. Karena termasuk warna cerah, coral juga memberikan efek visual bibir yang tampak lebih tebal.

2. Glossy Red

Jika ingin tampil pop up, pilih warna merah yang glossy. Hindari merah dengan hasil matte yang terlalu tegas karena justru akan menonjolkan batas bibir yang tipis. Glossy red bisa membuat bibir tampak lebih penuh dan berkilau.