Rekomendasi Foundation untuk Kulit Berminyak

REKOMENDASI foundation untuk kulit berminyak banyak dicari-cari oleh sejumlah masyarakat terutama dikalangan perempuan. Yuk intip rekomendasi foundation yang wajib kamu coba untuk kulit berminyak.



Kita memang tidak bisa sembarangan memilih jenis makeup yang akan digunakan, apalagi untuk dipakai keseharian. Bagi seseorang yang memiliki kulit berminyak, menemukan foundation dengan hasilnya bisa tahan lama dan tidak bergeser karena kulit yang mudah berminyak dan bahkan keringetan merupakan hal yang cukup sulit.



Foundation merupakan base makeup yang biasanya digunakan untuk meratakan kulit, menyamarkan noda-noda hitam dan bekas jerawat pada wajah. Memilih foundation harus tepat, karena akan mempengaruhi keseluruhan makeup dan kesehatan pada kulit.

Berikut rekomendasi foundation untuk kulit berminyak:



1. Maybelline Fit Me

Foundation ini sangat direkomendasikan untuk kulit yang berminyak karena ia mengandung formula micro powder yang dapat menyerap minyak pada wajah, menutupi pori-pori, bekas jerawat dan noda hitam. Tak hanya itu, foundation ini sudah mengandung SPF 18, sehingga kamu tak perlu memakai sunscreen lagi, karena penggunaan sunscreen juga bisa membuat kulit kamu menjadi lebih berminyak. Kamu bisa mendapatkan base makeup ini dengan harga berkisar Rp165.000.



2. Loreal Infallible Pro Matte Foundation

Base makeup ini sangat ringan digunakan sehingga sangat cocok untuk kamu yang kulitnya berminyak. Tak hanya ringan ketika di pakai, foundation ini juga memiliki kandungan 4% Niacinamide dan mampu membuat makeup kamu lebih tahan lama dan tidak mudah luntur. Loreal Infallible Pro Matte Foundation biasanya dijual dengan harga berkisar Rp180.000