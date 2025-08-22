Tetap Fresh di Luar Ruangan, Ini Tips Memilih Bedak untuk Aktivitas Outdoor

JAKARTA - Tampil cantik dan on point sepanjang hari tentu menjadi impian setiap wanita. Namun, hidup di negara tropis dengan cuaca panas dan lembap sering kali membuat riasan cepat luntur, wajah tampak berminyak, hingga tampilan tak segar lagi.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi orang-orang yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, memilih produk makeup yang tepat terutama bedak menjadi kunci agar tampilan tetap segar, natural, dan tahan lama meski di bawah terik matahari.

Bedak menjadi salah satu pondasi paling penting dalam berias, terutama bagi masyarakat Indonesia yang hidup di iklim tropis. Bedak bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga berfungsi untuk mengunci riasan agar lebih tahan lama, mengontrol minyak berlebih, sekaligus memberikan tampilan wajah yang lebih segar.

Dengan tekstur yang ringan, bedak mampu menyerap keringat dan mengurangi kilap, sehingga wajah tetap nyaman meski beraktivitas di bawah terik matahari. Tidak heran, banyak wanita menjadikan bedak sebagai item wajib yang selalu ada di dalam pouch mereka.

Untuk menunjang aktivitas di luar ruangan, pemilihan jenis bedak sangat penting agar hasil riasan tetap flawless sepanjang hari. Beberapa jenis bedak yang bisa jadi pilihan antara lain:

1. Loose Powder



Cocok untuk kulit berminyak karena teksturnya ringan dan mampu menyerap minyak berlebih. Loose powder juga membantu memberikan hasil akhir yang lebih natural sekaligus menjaga riasan tetap tahan lama meski terkena keringat.



