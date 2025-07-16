Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Samarkan Jerawat dengan Make Up, Enggak Insecure Lagi!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |10:15 WIB
5 Tips Samarkan Jerawat dengan Make Up, Enggak Insecure Lagi!
5 Tips Samarkan Jerawat dengan Make Up, Enggak Insecure Lagi! (Foto: Freepik)
A
A
A

JERAWAT sering kali membuat seseorang merasa tak percaya diri dengan tampilan, baik itu pria maupun wanita. Adanya jerawat di wajah dan area kulit lainnya sering membuat seseorang merasa insecure dan dianggap kerap mengganggu penampilan.

Jerawat sendiri merupakan kondisi kulit umum yang terjadi ketika folikel rambut di bawah kulit tersumbat. Biasanya, jerawat akan terlihat membesar dan kemerahan.

Tekstur pada jerawat pun sejatinya tak bisa ditutupi dengan riasan. Namun, Anda bisa menyamarkan warnanya dengan trik make up yang bisa menutupi noda ataupun kemerahan pada jerawat.

Penasaran, seperti apa tips menyamarkan jerawat dengan riasan atau make up? Berikut informasinya dilansir dari Very Well Health, Rabu (16/7/2025).

Cara Menghilangkan Jerawat Bruntusan di Leher dan Rahang (Foto: Freepik)

1. Mulai dengan Wajah yang Bersih

Tips pertama ialah memulai dengan wajah yang bersih. Bersihkan wajah Anda secara menyeluruh untuk menghilangkan minyak berlebih.

Setelah wajah bersih, oleskan losion pelembab ringan untuk melembabkan kulit usai mencuci muka. Pelembam membantu mengurangi tampilan kering atau pengelupasan yang terkadang terjadi pada perawatan jerawat. Dengan begitu, make up akan lebih menempel dan bisa menyamarkan jerawat yang timbul.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tips Makeup Makeup Jerawat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179513/jerawat-xK2d_large.jpg
Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175445/jerawat-JHLr_large.jpg
Perhatian Gen Z! Jajan Sembarangan Bisa Bikin Jerawatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172416/jerawat-g3HI_large.jpg
Mau Muka Bebas Jerawat? Lakukan 5 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172413/jerawat-Odxc_large.jpg
5 Cara Ampuh Hempaskan Jerawat Bandel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/611/3155748/jerawat-03hi_large.jpg
5 Tips Mudah Menghilangkan Jerawat di Dahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020192/trauma-jerawat-dan-bruntusan-amanda-manopo-rutin-treatment-wajah-7UlOK0KGrZ.jpg
Trauma Jerawat dan Bruntusan, Amanda Manopo Rutin Treatment Wajah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement