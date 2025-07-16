5 Tips Samarkan Jerawat dengan Make Up, Enggak Insecure Lagi!

JERAWAT sering kali membuat seseorang merasa tak percaya diri dengan tampilan, baik itu pria maupun wanita. Adanya jerawat di wajah dan area kulit lainnya sering membuat seseorang merasa insecure dan dianggap kerap mengganggu penampilan.

Jerawat sendiri merupakan kondisi kulit umum yang terjadi ketika folikel rambut di bawah kulit tersumbat. Biasanya, jerawat akan terlihat membesar dan kemerahan.

Tekstur pada jerawat pun sejatinya tak bisa ditutupi dengan riasan. Namun, Anda bisa menyamarkan warnanya dengan trik make up yang bisa menutupi noda ataupun kemerahan pada jerawat.

Penasaran, seperti apa tips menyamarkan jerawat dengan riasan atau make up? Berikut informasinya dilansir dari Very Well Health, Rabu (16/7/2025).

1. Mulai dengan Wajah yang Bersih

Tips pertama ialah memulai dengan wajah yang bersih. Bersihkan wajah Anda secara menyeluruh untuk menghilangkan minyak berlebih.

Setelah wajah bersih, oleskan losion pelembab ringan untuk melembabkan kulit usai mencuci muka. Pelembam membantu mengurangi tampilan kering atau pengelupasan yang terkadang terjadi pada perawatan jerawat. Dengan begitu, make up akan lebih menempel dan bisa menyamarkan jerawat yang timbul.