5 Tips Mudah Menghilangkan Jerawat di Dahi

MUNCULNYA jerawat sering kali mengganggu penampilan dan membuat kita tak percaya diri. Salah satu area wajah yang sering berjerawat adalah dahi.

Jerawat di dahi terbentuk terutama karena pori-pori tersumbat dan folikel rambut yang terinfeksi. Kelenjar sebaceous yang terlalu aktif menghasilkan sebum berlebih, bersama dengan sel kulit mati dan produk rambut tertentu, dapat menyumbat pori-pori.

Selain mengganggu penampilan, jerawat juga sering menimbulkan rasa sakit pada areanya yang terkena. Untuk itu, Anda perlu melakukan beberapa hal agar jerawat di dahi bisa teratasi.

Untungnya, banyak pilihan yang dapat mengurangi jerawat di dahi secara efektif. Penasaran, bagaimana cara menghilang jerawat di dahi dengan benar?

1. Gunakan Pembersih yang Lembut

Pertama ialah menggunakan pembersih yang lembut. Penting untuk menjaga rutinitas pembersihan secara teratur.

Pilihlah pembersih yang lembut, idealnya dengan asam salisilat, yang membantu menghilangkan sel-sel mati dan mengontrol produksi sebum. Ingat, kulit yang terlalu berminyak bisa memicu timbulnya jerawat.

2. Coba Chemical Peeling

Mencoba chemical peeling atau pengelupasan kimia juga bisa Anda lakukan. Jerawat sedang mungkin memerlukan perawatan yang lebih ampuh, seperti pengelupasan kimiawi.

Ini dapat membantu membuka pori-pori yang tersumbat dan menghilangkan kelebihan minyak dan sel-sel mati pada kulit. Selalu berkonsultasi dengan profesional sebelum melanjutkan dengan metode ini.