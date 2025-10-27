Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |11:25 WIB
Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya
Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Banyak orang mengira jerawat hanya dialami oleh remaja. Padahal, menurut pakar dermatologi, jerawat hormonal bisa muncul pada usia berapa pun bahkan saat seseorang sudah berusia 30, 40, atau 50 tahun.

Dilansir dari Healthline, jerawat jenis ini disebabkan oleh fluktuasi hormon yang memengaruhi kelenjar minyak di kulit. Ketika kadar hormon tertentu seperti androgen meningkat, produksi minyak pun ikut naik. Akibatnya, pori-pori tersumbat dan timbul jerawat.

Berbeda dari jerawat biasa, jerawat hormonal umumnya muncul di bagian bawah wajah seperti rahang, dagu, dan pipi bagian bawah. Kondisinya bisa berupa jerawat kecil, komedo, hingga kista yang terasa nyeri. Fenomena ini paling sering terjadi pada perempuan karena perubahan hormon sepanjang hidup mulai dari masa pubertas, menjelang menstruasi, kehamilan, hingga menopause.

Gaya hidup modern juga dapat memperparah kondisi ini. Konsumsi gula berlebih, stres tinggi, kurang tidur, serta penggunaan skincare berlebihan bisa memicu jerawat hormonal semakin parah.

Untuk menanganinya, ahli kulit menyarankan agar tidak terburu-buru mencoba banyak produk sekaligus. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain:

Gunakan rutinitas perawatan kulit sederhana. Pilih pembersih lembut, pelembap ringan, dan tabir surya.

Tambahkan bahan aktif ringan. Misalnya asam salisilat 2% untuk membantu mengontrol minyak dan membersihkan pori-pori.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175445/jerawat-JHLr_large.jpg
Perhatian Gen Z! Jajan Sembarangan Bisa Bikin Jerawatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172416/jerawat-g3HI_large.jpg
Mau Muka Bebas Jerawat? Lakukan 5 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172413/jerawat-Odxc_large.jpg
5 Cara Ampuh Hempaskan Jerawat Bandel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/611/3155748/jerawat-03hi_large.jpg
5 Tips Mudah Menghilangkan Jerawat di Dahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/611/3155648/jerawat-T6Au_large.jpg
5 Tips Samarkan Jerawat dengan Make Up, Enggak Insecure Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020192/trauma-jerawat-dan-bruntusan-amanda-manopo-rutin-treatment-wajah-7UlOK0KGrZ.jpg
Trauma Jerawat dan Bruntusan, Amanda Manopo Rutin Treatment Wajah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement