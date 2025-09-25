Advertisement
Okezone.com
HOME WOMEN BEAUTY

Mau Muka Bebas Jerawat? Lakukan 5 Hal Ini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 25 September 2025 |18:05 WIB
JAKARTA - Jerawat merupakan kondisi yang sering terjadi pada kulit manusia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari hormon, hingga bagaimana Anda merawat kebersihan kulit.

Meski jerawat adalah hal yang wajar, seringkali kondisi ini dapat mengganggu dan merusak kepercayaan diri. Apalagi, bila yang muncul mulai banyak dan lebih dari satu.

Untuk itu, penting mengetahui hal apa saja yang menjadi faktor penyebab jerawat. Salah satunya untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kulit wajah.

Penasaran, bagaimana tips mudah mencegah kulit jadi jerawatan? Yuk simak informasinya melansir WebMD, Jumat (25/9/2025).

1. Cuci Muka 2 Kali Sehari

Pertama ialah mencuci wajah dua kali sehari. Ini untuk menghilangkan kotoran, sel kulit mati, dan minyak berlebih dari permukaan kulit Anda. 

Gunakan air hangat, bukan air panas, dan pembersih wajah yang lembut. Menggunakan sabun yang keras yang mengandung SLS dapat melukai kulit yang sudah meradang dan menyebabkan iritasi lebih parah.

2. Hindari Menggosok Kulit Terlalu Keras

Saat mencuci muka, pastikan Anda melakukannya dengan lembut dan tidak kasar. Hindari menggosok kulit Anda dengan kasar menggunakan waslap, sarung tangan pengelupas, atau loofah (spons bertekstur kasar). 

Cuci wajah dengan lembut menggunakan kain yang sangat lembut atau tangan Anda. Selalu bilas dengan bersih, lalu keringkan wajah Anda dengan handuk bersih. 

Buat kamu yang lagi cari skincare khusus jerawat jangan lupa nonton Live Shopping TikTok Beautyzone. Ada banyak produk kecantikan yang menarik dengan harga promo.

 

