HOME WOMEN BEAUTY

4 Tips Makeup Tetap On Point saat Olahraga

Aira Cecilia , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |09:01 WIB
4 Tips Makeup Tetap <i>On Point</i> saat Olahraga
4 Tips Makeup Tetap {On Point} saat Olahraga (Foto: Freepik)
A
A
A

KERINGAT saat olahraga bisa membuat makeup luntur. Aktivitas fisik dengan menggunakan makeup tersebut juga sering disebut dapat menimbulkan masalah kulit seperti jerawat.

Namun, masih banyak orang yang ingin tetap tampil on point saat berolahraga. Beberapa orang juga berpikir bahwa makeup dapat menambah kepercayaan diri. Terutama saat olahraga di ruang publik.

Banyak orang juga mulai berpikir bagaimana membuat riasan untuk olahraga agar tetap on point meski berkeringat, bagaimana membuat riasan tanpa menyumbat pori, hingga cara membersihkan makeup setelah berolahraga.

makeup foundation (Freepik)

Ini dia tips makeup untuk kamu yang mau tetap tampil on point saat berolahraga:

1. Skin Preparation yang Tepat

Sebelum mengaplikasikan makeup, wajib untuk kita tetap memakai skincare dan skin preparation yang tepat. Di sini berarti bukan dinilai dengan banyaknya step skincare sebelum makeup, tetapi dengan pemakaian yang secukupnya. Jika terlalu banyak, justru terkadang akan membuat makeup cepat luntur. Gunakan moisturizer dan sunscreen yang sesuai dengan tipe kulit kamu.

2. Pilih Base yang Ringan dan Non-Comedogenic

Ingin makeup tahan lama bukan berarti harus mengaplikasikan foundation yang berlebihan. Untuk aktivitas fisik yang memicu keringat, pilihlah foundation atau skintint yang ringan. Pilih juga produk yang memiliki klaim non-comedogenic.

 

