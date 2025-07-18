Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Urutan MakeUp untuk Pemula, Cocok Digunakan pada Berbagai Acara

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |19:44 WIB
Urutan MakeUp untuk Pemula, Cocok Digunakan pada Berbagai Acara
Urutan MakeUp untuk Pemula, Cocok Digunakan pada Berbagai Acara (Foto: Freepik)
URUTAN makeup untuk pemula yang tepat agar hasil makeup tidak rusak atau crack dan tahan lama. Dimulai dari membersihkan wajah terlebih dahulu kemudian pakai skincare setelah itu baru mulai aplikasikan make up pada wajah.

Urutan make up untuk pemula agar mendapatkan hasil yang sempurna harus diawali dengan penggunaan skincare yang tepat atau biasanya disebut skin prep.

Setelah semua skincare telah menyerap sempurna di kulit wajah selanjutnya kamu bisa aplikasikan makeup ke wajah.

Berikut urutan makeup untuk pemula. Dilansir dari Colorescience, Jumat (18/7/2025).

makeup

1. Primer

Primer digunakan lebih awal karena fungsinya untuk meratakan tekstur kulit, mengontrol minyak berlebih,  membuat makeup lebih tahan lama dan tidak mudah crack.

2. Foundation

Setelah primer terserap sempurna pada wajah, selanjutnya menggunakan foundation dengan warna atau shade yang sesuai dengan warna kulit wajah agar hasilnya tidak abu-abu. Selain itu, ketika menggunakan foundation jangan lupa untuk aplikasikannya juga ke bagian leher agar wajah dan leher tidak belang.

Ketika menggunakan foundation biasanya menggunakan beauty blender, kuas atau jari. Namun, ketika menggunakan foundation  jari harus cuci tangan terlebih dahulu.

 

