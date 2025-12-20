Viral Lirik Lagu Ya Allah Lindungi Bilqis dari Ayu Ting Ting, Ternyata Ini Awal Mulanya

JAKARTA - Viral lirik lagu Ya Allah Lindungi Bilqis dari Ayu Ting Ting, ternyata ini awal mulanya. Media sosial tengah heboh dengan lagu Ya Allah Lindungi Bilqis. Pemilik suara yang kini viral tersebut ternyata berasal dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting.

Nyanyian ini ternyata bukan sebuah lagu komersial yang dirilis secara resmi oleh Ayu. Senandung penuh makna ini berisi sebuah doa yang dilantunkan Ayu untuk putri semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak.

Lagu ini kemudian viral kembali setelah adanya tayangan podcast di kanal YouTube Comic 8 Revolution. Dalam episode yang tayang pada tanggal 23 November 2025 tersebut, terdapat adegan di mana Ayu diminta untuk menyanyikan senandung itu.

Potongan klip dari podcast inilah yang kemudian diunggah ulang oleh warganet dan menyebar luas di TikTok. Dalam waktu singkat, audio tersebut diadopsi secara massal oleh pengguna media sosial. Selain itu, tak sedikit pula rekan-rekan artis Ayu yang kemudian juga membuat video dengan sound viral tersebut.

Adapun berikut adalah lirik lagu tersebut:

Ya Allah lindungi Bilqis

Ya Allah sehatkan Bilqis

Ya Allah jaga Bilqis

Ya Allah sayangi Bilqis

(Kurniasih Miftakhul Jannah)