Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

3 Permintaan Denada sebagai Ibu, Usai Akui Ressa Rizky Ressano Anaknya

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |14:32 WIB
3 Permintaan Denada sebagai Ibu, Usai Akui Ressa Rizky Ressano Anaknya
3 Permintaan Denada sebagai Ibu, Usai Akui Ressa Rizky Ressano Anaknya. (Foto: IG Denada)
A
A
A

JAKARTA - Denada Tambunan sebagai ibu dari Ressa Rikzy Ressano memiliki 3 permintaan. Permintaan itu Denada sampaikan secara terbuka. 

Penyanyi Denada Tambunan akhirnya menyampaikan secara langsung perihal mengakui Ressa Rizky Rossano yang merupakan anak kandungnya. Lewat video yang diunggah di Instagram @denadaindonesia, ia mengakui bahwa Ressa merupakan putra kandungnya.

“Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya,” tegas Denada. 

Dalam pernyataan tersebut, terdapat setidaknya tiga permintaan Denada. Apa saja? Berikut ini seperti dirangkum, Senin (2/2/2026). 

1. Minta Maaf 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/629/3199069//denada-qPMD_large.jpg
Tinggalkan Ressa, Denada : Itu Kebodohan dan Kekhilafan Saya, Maafkan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/629/3199063//denada-DjpA_large.jpg
Denada Tinggalkan Ressa Sejak Bayi: Saat Itu Kondisi Psikis Saya Sedang Tak Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/33/3199060//denada-JM03_large.jpg
Denada Minta Maaf Usai Akui Tinggalkan Ressa Rizky Sejak Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/33/3199058//denada-KFYy_large.jpg
Denada Tambunan Buka Suara Terkait Status Ressa Rizky Rossano: Dia Anak Kandungku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/33/3199045//adjie_pangestu-cYhO_large.jpg
Reaksi Adjie Pangestu Disebut Ayah Biologis Ressa Anak Denada: Gue Gak Kenal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/33/3198917//iis_dahlia-edtE_large.JPG
Iis Dahlia Dituding Bermuka Dua Dukung Ressa Jadi Model usai Nyinyir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement