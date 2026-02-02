3 Permintaan Denada sebagai Ibu, Usai Akui Ressa Rizky Ressano Anaknya

3 Permintaan Denada sebagai Ibu, Usai Akui Ressa Rizky Ressano Anaknya. (Foto: IG Denada)

JAKARTA - Denada Tambunan sebagai ibu dari Ressa Rikzy Ressano memiliki 3 permintaan. Permintaan itu Denada sampaikan secara terbuka.

Penyanyi Denada Tambunan akhirnya menyampaikan secara langsung perihal mengakui Ressa Rizky Rossano yang merupakan anak kandungnya. Lewat video yang diunggah di Instagram @denadaindonesia, ia mengakui bahwa Ressa merupakan putra kandungnya.

“Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya,” tegas Denada.

Dalam pernyataan tersebut, terdapat setidaknya tiga permintaan Denada. Apa saja? Berikut ini seperti dirangkum, Senin (2/2/2026).

1. Minta Maaf