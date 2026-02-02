Denada Tinggalkan Ressa Sejak Bayi: Saat Itu Kondisi Psikis Saya Sedang Tak Layak

Denada Tinggalkan Ressa Sejak Bayi: Saat Itu Kondisi Psikis Saya Sedang Tak Layak. (Foto: IG Denada)

JAKARTA - Denada Tambunan akhirnya buka suara tentang polemik status anak Ressa Rizky Rossano. Secara terbuka, Denada mengakui bahwa Ressa anak kandungnya.

Dia menjelaskan alasan kenapa dia meninggalkan Ressa sejak bayi. Menurut Denada, "Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak," tambahnya, seperti dikutip dari akun Instragram Denada, Senin (2/1/2026).

(Denada Tambunan dan Ressa Rizky Rossano. Dok : Layar Tangkap Media Sosial)

Denada juga melakukan permintaan maaf terbuka. Denada meminta maaf kepada Pria 24 tahun itu karena tidak hidup bersamanya, dari mulai Ressa masih bayi.

Melalui pernyataan itu, Denada berharap Ressa mau memaafkan kesalahan fatalnya sebagai seorang ibu. Meski tidak menjelaskan rinci soal pilihan meninggalkan sang anak, Denada pun mengaku sangat menyesal.