Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Amanda Manopo Curhat Kehamilannya Di-bully, Netizen Tuding Blunder Demi Promo

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |14:05 WIB
Amanda Manopo Curhat Kehamilannya Di-<i>bully</i>, Netizen Tuding Blunder Demi Promo
Amanda Manopo Curhat Kehamilannya Di-bully, Netizen Tuding Blunder Demi Promo. (Foto: somexthread)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kehamilan Amanda Manopo belakangan menjadi perbincangan publik. Meski telah menikah dengan Kenny Austin pada Oktober 2025 lalu, namun banyak tuduhan yang menyebut Amanda hamil di luar nikah.

Baru-baru ini, Amanda memposting sebuah foto berbusana pink sambil memamerkan baby bump-nya. Dalam unggahan itu, Amanda menyertakan caption bahwa dirinya bangga sebentar lagi menjadi seorang ibu.

Namun, ia juga mengaku sedih karena anak yang dikandungnya disebut haram. Dalam unggahan tersebut, Amanda berusaha menguatkan dirinya dari berbagai hujatan.

Ia mengaku meskipun banyak yang membully, namun anak yang dikandungnya justru membuka pintu rezeki baginya dan Kenny Austin. Selain itu, anak tersebut juga disebut membawa banyak pelajaran dan pendewasaan bagi keduanya.

"Bangga banget skrg yg di titik ini sebentar lg jd ibu. Tp sedih juga anak yang gatau apa-apa harus banyak nanggung dikatain anak haram. Bulan ini katanya mau lahiran, tapi gpp kita lewatin bareng-bareng ya," tulis Amanda dalam caption-nya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/33/3198965//fajar_sadboy-z5TY_large.jpg
Saking Deketnya, Amanda Manopo Sampai Panggil Fajar Sadboy sebagai Khodam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196827//ileague_bersama_pssi_beraudiensi_dengan_kementerian_ham_terkait_isu_rasisme_dan_bullying-03Bc_large.jpg
Tekel Isu Rasisme dan Bullying, I.League Dampingi PSSI Hadap ke Kementerian HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/629/3195836//pandji-I8Ms_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Posting Foto Anak usai Ramai Kena Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/33/3195170//kenny_austin-5Pmh_large.JPG
Sebentar Lagi Jadi Ayah, Kenny Austin Janji Tak Akan Kekang Amanda Manopo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/629/3194909//gamila-sClf_large.jpg
Anaknya Dihina Fisik, Istri Pandji Pragiwaksono Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193421//bullying-S6xz_large.jpg
Viral Ibu Ini Tak Mau Sekolahkan Anak, Sebut Sekolah Tempat Bullying
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement