Amanda Manopo Curhat Kehamilannya Di-bully, Netizen Tuding Blunder Demi Promo

JAKARTA - Kabar kehamilan Amanda Manopo belakangan menjadi perbincangan publik. Meski telah menikah dengan Kenny Austin pada Oktober 2025 lalu, namun banyak tuduhan yang menyebut Amanda hamil di luar nikah.

Baru-baru ini, Amanda memposting sebuah foto berbusana pink sambil memamerkan baby bump-nya. Dalam unggahan itu, Amanda menyertakan caption bahwa dirinya bangga sebentar lagi menjadi seorang ibu.

Namun, ia juga mengaku sedih karena anak yang dikandungnya disebut haram. Dalam unggahan tersebut, Amanda berusaha menguatkan dirinya dari berbagai hujatan.

Ia mengaku meskipun banyak yang membully, namun anak yang dikandungnya justru membuka pintu rezeki baginya dan Kenny Austin. Selain itu, anak tersebut juga disebut membawa banyak pelajaran dan pendewasaan bagi keduanya.

"Bangga banget skrg yg di titik ini sebentar lg jd ibu. Tp sedih juga anak yang gatau apa-apa harus banyak nanggung dikatain anak haram. Bulan ini katanya mau lahiran, tapi gpp kita lewatin bareng-bareng ya," tulis Amanda dalam caption-nya.