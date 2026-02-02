5 Makanan Korea yang Cocok Jadi Ide Jualan

JAKARTA - Makanan Korea semakin digemari di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Rasanya yang khas, tampilannya yang menarik, serta pengaruh budaya Korea membuat kuliner ini memiliki peluang besar untuk dijadikan ide usaha.

Makanan Korea ini pun mulai ramah di lidah orang Indonesia. Pengaruh dari drama Korea pun ikut mendorong rasa penasaran penonton hingga jadi menu andalan untuk disantap sembari menonton K-drama.

Berikut lima makanan Korea yang cocok dijadikan ide jualan karena populer, mudah diterima lidah lokal, dan berpotensi menguntungkan, Senin (2/2/2026).

1. Tteokbokki

Tteokbokki adalah salah satu street food Korea paling populer. Makanan ini berbahan dasar kue beras yang dimasak dengan saus gochujang yang pedas manis. Selain rasanya yang lezat, tteokbokki mudah dikreasikan dengan tambahan sosis, telur, fish cake, atau keju, sehingga cocok dijual dengan berbagai varian dan harga.

2. Korean Fried Chicken

Ayam goreng khas Korea memiliki tekstur yang renyah dengan balutan saus pedas manis, soy garlic, atau honey butter. Menu ini sangat digemari karena cocok untuk semua usia dan mudah dipadukan dengan nasi atau camilan. Korean fried chicken juga fleksibel untuk dijual secara online maupun offline.