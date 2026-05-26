Ramah Lingkungan, 4 Alternatif Ini Bisa Jadi Wadah Daging Kurban

JAKARTA - Hari Raya Iduladha identik dengan penyembelihan hewan kurban. Berkurban adalah wujud pengorbanan dan berbagi kepada sesama. Hewan kurban yang akan dibagikan atau pun disimpan sendiri perlu diberi wadah yang aman bagi kesehatan dan tetap terjaga kesegarannya.

Wadah plastik yang kerap digunakan untuk membungkus makanan memang terlihat praktis dan simple. Namun, plastik menciptakan pencemaran lingkungan. Selain itu, plastik juga mengintai bahaya kesehatan.

Untuk itu, ada beberapa alternatif yang ramah lingkungan dan baik untuk tubuh untuk jadi wadah daging kurban, yuk simak.

1. Besek Bambu

Besek bambu sering kali dipilih sebagai wadah alternatif untuk membagikan daging kurban menggantikan kantong plastik. Hal ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan karena anyaman bambu tradisional ini juga mampu menjaga daging tetap segar, karena memiliki sirkulasi udara. Selain itu, besek juga mudah terurai saat dibuang, dijadikan pupuk kompos, bahkan bisa digunakan kembali untuk wadah bumbu dapur.

2. Daun Jati dan Daun Kelapa

Kedua jenis tanaman ini memiliki aroma khas alami yang dapat menetralisir bau amis dari darah daging kurban. Tentunya, dedaunan ini juga ramah lingkungan, menjadi alternatif wadah yang murah dan mudah didapat. Sama seperti besek, daun-daun ini juga mampu menjaga suhu daging agar tidak cepat membusuk atau berbau.

3. Tas Purun