6 Cara Mudah Memasak Daging Kambing, Dijamin Empuk dan Tidak Bau Prengus

JAKARTA - ​Saat perayaan Iduladha, sate atau olahan daging kambing memang selalu jadi menu favorit keluarga. Sayangnya, banyak orang yang ragu memasak daging kambing karena takut dagingnya alot (keras) atau memiliki bau khas menyengat yang sering disebut bau prengus.

​Namun, jangan khawatir! Berikut adalah 6 tips jitu untuk mengolah daging kambing agar empuk dan bebas bau:

​1. Pilih Daging yang Segar

Saat membeli atau menerima daging kambing, pastikan kondisinya masih sangat segar. Ciri-cirinya adalah warna daging merah cerah dan terasa agak lengket ketika disentuh.

​2. Buang Lemak atau Gajihnya

Sebelum dimasak, iris dan buang bagian lemak (gajih) yang menempel pada daging. Bagian lemak inilah yang menjadi sumber utama bau prengus pada kambing.