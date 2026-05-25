JAKARTA - Saat perayaan Iduladha, sate atau olahan daging kambing memang selalu jadi menu favorit keluarga. Sayangnya, banyak orang yang ragu memasak daging kambing karena takut dagingnya alot (keras) atau memiliki bau khas menyengat yang sering disebut bau prengus.
Namun, jangan khawatir! Berikut adalah 6 tips jitu untuk mengolah daging kambing agar empuk dan bebas bau:
1. Pilih Daging yang Segar
Saat membeli atau menerima daging kambing, pastikan kondisinya masih sangat segar. Ciri-cirinya adalah warna daging merah cerah dan terasa agak lengket ketika disentuh.
2. Buang Lemak atau Gajihnya
Sebelum dimasak, iris dan buang bagian lemak (gajih) yang menempel pada daging. Bagian lemak inilah yang menjadi sumber utama bau prengus pada kambing.