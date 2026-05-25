Rayakan Iduladha, Ajarkan Anak Maknai Ibadah Haji

JAKARTA - Sebentar lagi Hari Raya Iduladha akan tiba. Bulan haji ini diwajibkan bagi umat Islam untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Untuk itu, sebagai orangtua Mom dan Dad juga perlu menanamkan edukasi ini pada anak-anak. Adapun cara-cara memperkenalkan soal ibadah haji pada anak-anak.

Edukasi lewat Buku

Mom dan Dad bisa menjelaskan pada buah hati untuk mengedukasi melalui buku bacaan atau video. Ajak anak untuk menonton dan menjelaskan dengan cara yang menarik.

Praktik Manasik Haji Sederhana

Mom dan Dad bisa mempraktikkan haji di rumah. Dengan alat sederhana, anak-anak memiliki gambaran jelas tentang ibadah haji.

Tunjukkan bagaimana seseorang yang menempuh ibadah haji dengan memakai pakaian ihram, membuat bukit seperti Safa dan Marwa dan lain sebagainya. Anak-anak akan lebih mudah mencerna serta memaknai ibadah haji.

Siaran Langsung dari Mekkah

Jika memungkinkan, cobalah untuk mengatur video call dengan sanak saudara yang menunaikan ibadah haji. Ajak anak-anak tersambung langsung melihat euforia perjalanan haji atau saksikan langsung dari media sosial tentang berita-berita soal Iduladha.

(Agustina Wulandari )

