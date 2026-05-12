HOME WOMEN FOOD

Punya Indeks Glikemik Lebih Rendah, Gula Aren dan Kelapa Kian Populer Dijadikan Pemanis

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |21:15 WIB
JAKARTA – Penggunaan gula aren dan gula kelapa berbasis nira semakin berkembang di industri makanan dan minuman (F&B) dalam beberapa tahun terakhir. Pemanis alami yang sebelumnya identik dengan konsumsi tradisional kini mulai banyak digunakan dalam menu coffee shop, minuman siap saji, dessert, hingga produk makanan kemasan.

Tren tersebut muncul seiring meningkatnya minat pelaku usaha terhadap bahan baku lokal dengan karakter rasa yang lebih khas. Gula berbasis nira dinilai mampu memberikan profil rasa berbeda dibanding gula pasir biasa, terutama untuk produk minuman modern seperti kopi susu dan minuman berbasis espresso.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa gula aren dan gula kelapa memiliki kandungan mineral alami seperti kalium, magnesium, dan zat besi dalam jumlah tertentu, meski tetap termasuk pemanis yang harus dikonsumsi secara bijak. 

Beberapa studi internasional menyebut gula kelapa memiliki indeks glikemik relatif lebih rendah dibanding gula pasir, namun para ahli gizi tetap mengingatkan bahwa konsumsi gula berlebih tetap berisiko bagi kesehatan.

Dalam industri F&B, penggunaan gula berbasis nira kini tidak hanya soal rasa manis, tetapi juga menjadi bagian dari identitas produk. Banyak pelaku usaha memanfaatkan cita rasa karamel alami dari gula aren untuk menciptakan diferensiasi di tengah persaingan bisnis minuman yang semakin padat.

“Gula berbasis nira semakin banyak digunakan karena pelaku usaha mencari pemanis yang tidak hanya memberi rasa manis, tetapi juga membangun karakter rasa pada produk mereka,” kata Direktur CV Jagoan Food, Arie Adrian.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi masyarakat ikut memengaruhi perkembangan tren tersebut. Konsumen dinilai mulai tertarik pada bahan baku yang dianggap lebih alami serta dekat dengan produk lokal.

