Jadi Lokasi Syuting Film Lisa BLACKPINK, Ini5 Rekomendasi Tempat Wisata di Kota Tua

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |09:03 WIB
Jadi Lokasi Syuting Film Lisa BLACKPINK, Ini5 Rekomendasi Tempat Wisata di Kota Tua. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
JAKARTA - Lisa BLACKPINK debut dalam film Extraction: Tygo. Lisa akan beradu akting dengan aktor ternama Ma Dong Seok dan Lee Jin Uk. Film tersebut pun melangsungkan proses syuting di sejumlah lokasi di Indonesia seperti Kota Tua, hingga kawasan Citatah, Kabupaten Bandung.

Kota Tua Jakarta merupakan salah satu destinasi wisata sejarah paling populer di ibu kota. Kawasan ini menyimpan banyak bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang masih terawat hingga kini. 

Selain sarat nilai sejarah, Kota Tua juga menawarkan spot foto menarik, museum edukatif, dan suasana klasik yang unik. Berikut lima rekomendasi tempat wisata di Kota Tua Jakarta, lokasi syuting film Lisa BLACKPINK, Senin (2/2/2026).

1. Museum Fatahillah (Museum Sejarah Jakarta)

Museum Fatahillah adalah ikon utama Kota Tua. Bangunan ini dulunya merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1710. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi peninggalan sejarah Jakarta, seperti peta kuno, mebel antik, hingga meriam legendaris Si Jagur. Halaman depan museum yang luas juga sering menjadi tempat bersantai dan berfoto dengan latar bangunan klasik.

2. Museum Wayang

Bagi pecinta seni dan budaya, Museum Wayang adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Museum ini menyimpan koleksi wayang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti wayang kulit, wayang golek, hingga wayang beber. Tak hanya itu, terdapat pula koleksi wayang dari luar negeri. Bangunan museum yang artistik menjadikannya tempat menarik untuk belajar sekaligus berwisata.

 

