Perdana! BLACKPINK Tampil Full Team di Met Gala 2026

JAKARTA - Personel grup musik asal Korea Selatan, BLACKPINK tampil memukau di acara Met Gala 2026. Tahun ini, para member, Lisa, Jisoo, Rosé, dan Jennie kompak hadir bersama dan memesona publik.

Melansir IMDb, ini merupakan momen pertama kalinya keempat wanita tersebut menghadiri malam terbesar di dunia mode pada tahun yang sama. Keempatnya memukau dengan busana rancangan desainer dunia yang berbeda.

Lisa, yang menjadi anggota komite penyelenggara Met Gala 2026, mengenakan busana rancangan khusus Robert Wun, yang menampilkan lengan hasil cetakan 3D yang menonjol dari busana tersebut dan menopang kerudung tipisnya. Menurut Lisa dalam sebuah wawancara dengan Vogue di karpet merah, lengan tersebut sebenarnya dimodelkan berdasarkan lengannya sendiri.

Jisoo yang perdana hadir di Met Gala 2026 tampil bak wanita di negeri dongeng. Jisoo tampil memukau dengan gaun bunga berwarna merah muda berkilauan dari Dior dengan rancangan khusus Jonathan Anderson.

Gaun itu memiliki detail yang indah dan dipermanis dengan kalung choker bermotif senada dengan gaun cantiknya.