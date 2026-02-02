Advertisement
MOM AND KIDS

Tinggalkan Ressa, Denada : Itu Kebodohan dan Kekhilafan Saya, Maafkan Saya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |13:37 WIB
Tinggalkan Ressa, Denada : Itu Kebodohan dan Kekhilafan Saya, Maafkan Saya
Tinggalkan Ressa, Denada : Itu Kebodohan dan Kekhilafan Saya, Maafkan Saya. (Foto: IG Denada)
JAKARTA - Penyanyi Denada menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada sang putra yang harus hidup tanpa dirinya selama puluhan tahun. Putri mendiang Emilia Contessa ini mengatakan kondisi psikisnya menjadi alasan dirinya tak ada untuk Ressa saat ia lahir.

“Saya minta maaf kepada Ressa karena dia tidak hidup bersama saya sejak ia bayi, saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak,” ujar Denada, dalam akun Instagram miliknya, Senin (2/1/2026).

 denada

(Denada dan Ressa. Dok : Layar tangkap) 

Denada meminta maaf pada sang putra setelah apa yang dilalui selama 24 tahun. Ia pun mengakui memberitahu Ressa dirinya adalah ibu kandungnya hanya baru-baru ini.

“Baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya,” jelas Denada.

 

