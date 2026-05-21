5 Cara Menyiapkan Mental Anak Pertama Menyambut Kehadiran Adik

KEHADIRAN bayi baru di keluarga adalah momen yang membahagiakan. Namun bagi anak pertama, perubahan ini bisa menjadi hal besar yang membingungkan.

Anak yang sebelumnya menjadi pusat perhatian, kini harus belajar berbagi kasih sayang, waktu, dan perhatian orangtua. Karena itu, mempersiapkan mental anak pertama sebelum adik lahir sangat penting agar ia merasa aman, dicintai, dan siap menjalani peran barunya sebagai kakak.

Berikut tips yang bisa dilakukan orangtua untuk siapkan mental anak pertama menyambut kelahiran adik:

1. Ceritakan Tentang Adik Sejak Awal

Dilansir dari Today’s Parent, Kamis (21/5/2026), mulailah mengenalkan kehadiran adik dengan bahasa sederhana sesuai usia anak. Jelaskan bahwa nanti akan ada bayi kecil di rumah yang membutuhkan banyak bantuan.

Hindari penjelasan yang terlalu rumit. Anak hanya perlu memahami bahwa keluarga akan bertambah anggota baru, bukan bahwa posisinya tergantikan.

2. Libatkan Anak dalam Persiapan

Ajak anak ikut memilih baju bayi, menata perlengkapan adik, atau menyiapkan kamar. Keterlibatan kecil seperti ini membuat anak merasa dihargai dan menjadi bagian penting dalam keluarga.

Namun ingat, jangan sampai anak merasa dibebani tanggung jawab besar. Fokus utamanya adalah membuatnya merasa dilibatkan, bukan diwajibkan menjadi pengasuh.