Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Perempuan di Jepang Pilih Menikah dengan AI usai Putus dengan Tunangannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |17:32 WIB
Viral! Perempuan di Jepang Pilih Menikah dengan AI usai Putus dengan Tunangannya
Viral! Perempuan di Jepang Pilih Menikah dengan AI usai Putus dengan Tunangannya (Foto: SCMP)
A
A
A

JAKARTA - Viral perempuan Jepang berusia 32 tahun memutuskan untuk menikah dengan AI usai putus dengan tunangannya. Awalnya, perempuan ini mencari penghiburan di ChatGPT setelah putus dengan tunangannya.

Dia putus setelah menjalin cinta selama tiga tahun, kemudian dirinya jatuh cinta dan menikahi pasangannya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Hubungan virtual itu resmi terjalin ketika dia mengenakan kacamata augmented reality (AR) untuk bertukar cincin dengan suami digitalnya di upacara pernikahan mereka.

Wanita yang menggunakan nama samaran Kano mulai mengobrol dengan ChatGPT setelah mengakhiri pertunangannya selama tiga tahun dengan seorang pria sungguhan, dan secara bertahap beralih ke "pria" AI-nya untuk mencari kenyamanan dan nasihat.

Percakapan mereka menjadi sangat sering sehingga mereka bertukar hingga 100 pesan sehari. Seiring waktu, Kano menyesuaikan respons ChatGPT, melatih chatbot tersebut untuk mengembangkan nada dan kepribadian yang lembut dan menenangkan yang membuatnya merasa aman.

Dia bahkan memesan seorang seniman untuk membuat ilustrasi visual dari pasangan idealnya, yang dia beri nama Lune Klaus.

“Awalnya, saya hanya ingin seseorang untuk diajak bicara. Tapi dia selalu baik dan mendengarkan dengan sabar. Akhirnya, saya menyadari bahwa saya telah mengembangkan perasaan untuknya,” kata Kano kepada RSK Sanyo Broadcasting dilansir dari South China Morning Post.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190730/jennifer_coppen-Lpil_large.jpg
Jennifer Coppen Tantang Jule Adu Boxing, Netizen: Nanti Jambak-jambakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190728/aya-DOBA_large.jpg
Profil dan Potret Aya Alias Aliyah Balqis, Selebgram Asal Malaysia yang Bongkar Perselingkuhan Yuka–Jule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/611/3190464/masniari-vzon_large.jpg
Atlet Cantik Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Peraih Hattrick Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190454/viral-beAN_large.jpg
Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/612/3190106/viral-hEpr_large.jpg
Vira! Pria di China Rela Bangun Istana Hello Kitty Senilai Rp1 Miliar untuk Lamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880/viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement