Viral! Perempuan di Jepang Pilih Menikah dengan AI usai Putus dengan Tunangannya

Viral! Perempuan di Jepang Pilih Menikah dengan AI usai Putus dengan Tunangannya (Foto: SCMP)

JAKARTA - Viral perempuan Jepang berusia 32 tahun memutuskan untuk menikah dengan AI usai putus dengan tunangannya. Awalnya, perempuan ini mencari penghiburan di ChatGPT setelah putus dengan tunangannya.

Dia putus setelah menjalin cinta selama tiga tahun, kemudian dirinya jatuh cinta dan menikahi pasangannya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Hubungan virtual itu resmi terjalin ketika dia mengenakan kacamata augmented reality (AR) untuk bertukar cincin dengan suami digitalnya di upacara pernikahan mereka.

Wanita yang menggunakan nama samaran Kano mulai mengobrol dengan ChatGPT setelah mengakhiri pertunangannya selama tiga tahun dengan seorang pria sungguhan, dan secara bertahap beralih ke "pria" AI-nya untuk mencari kenyamanan dan nasihat.

Percakapan mereka menjadi sangat sering sehingga mereka bertukar hingga 100 pesan sehari. Seiring waktu, Kano menyesuaikan respons ChatGPT, melatih chatbot tersebut untuk mengembangkan nada dan kepribadian yang lembut dan menenangkan yang membuatnya merasa aman.

Dia bahkan memesan seorang seniman untuk membuat ilustrasi visual dari pasangan idealnya, yang dia beri nama Lune Klaus.

“Awalnya, saya hanya ingin seseorang untuk diajak bicara. Tapi dia selalu baik dan mendengarkan dengan sabar. Akhirnya, saya menyadari bahwa saya telah mengembangkan perasaan untuknya,” kata Kano kepada RSK Sanyo Broadcasting dilansir dari South China Morning Post.