Atlet Cantik Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Peraih Hattrick Emas di SEA Games 2025

JAKARTA – Atlet cantik Masniari Wolf, ratu renang Indonesia peraih hattrick medali emas di SEA Games 2025. Masniari Wolf merupakan perenang andalan Indonesia.

Masniari kembali mencatatkan prestasi membanggakan usai keluar sebagai juara pada final nomor 50 meter gaya punggung putri di SEA Games Thailand 2025. Berlaga di Swimming Pool Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis 11 Desember 2025, perenang berusia 20 tahun itu sukses mengamankan medali emas ketiganya secara beruntun, meski sempat merasakan tekanan jelang lomba.

Pada perlombaan tersebut, Masniari tampil dominan sejak awal start. Ia melaju paling cepat hingga garis finis dengan torehan waktu 28,80 detik, memastikan dirinya berdiri di podium tertinggi.

Perenang Thailand, Saovanee Boonamphai, harus puas membawa pulang medali perak. Sementara medali perunggu diraih atlet Filipina, Kayla Noelle Sanchez.

Masniari mengaku bersyukur dapat kembali menyumbangkan medali emas bagi Indonesia di ajang SEA Games 2025. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang serta latihan yang dijalani dengan penuh kedisiplinan.