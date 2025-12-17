Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

5 Cara Bijak Mengatur Penggunaan Gadget pada Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |13:57 WIB
5 Cara Bijak Mengatur Penggunaan Gadget pada Anak
5 Cara Bijak Mengatur Penggunaan Gadget pada Anak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia berencana membatasi penggunaan media sosial untuk anak mulai Maret 2026. Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menyebutkan bahwa aturan tersebut merupakan bagian dari implementasi PP Tunas (PP No. 17 Tahun 2025) yang saat ini memasuki masa transisi bersama platform digital besar.

Sementara itu, perkembangan teknologi membuat gadget menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Gadget dapat memberikan manfaat edukatif, namun jika tidak diatur dengan baik, penggunaannya dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.

Karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mengatur penggunaan gadget agar tetap seimbang dan bermanfaat.

Meski tidak mudah, orang tua perlu memahami cara bijak mengatur penggunaan gadget pada anak. Upaya ini dilakukan agar anak memiliki batasan sehingga tidak terpapar dampak negatif penggunaan gawai maupun media sosial secara berlebihan.

Lantas, apa saja tips bagi orang tua dalam mengatur penggunaan gadget pada buah hati? Berikut informasinya dirangkum Okezone:

Telusuri berita women lainnya
