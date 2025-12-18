Profil dan Potret Aya Alias Aliyah Balqis, Selebgram Asal Malaysia yang Bongkar Perselingkuhan Yuka–Jule

JAKARTA – Profil dan potret Aya alias Aliyah Balqis, selebgram asal Malaysia yang membongkar dugaan perselingkuhan antara Yuka dan Julia Prastini alias Jule. Nama Jule kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Setelah sebelumnya ramai isu perselingkuhan yang berujung pada retaknya rumah tangganya dengan Na Daehoon, kini Jule kembali dikaitkan dengan pria lain bernama Yuka.

Dugaan hubungan terlarang tersebut mencuat usai diungkap oleh Aya, influencer asal Malaysia yang diketahui merupakan sahabat dekat Jule. Aya membongkar fakta bahwa kekasihnya menyimpan nomor Jule di ponsel dengan nama samaran “Zakie”, yang diduga digunakan untuk menutupi hubungan mereka.

Kasus ini sontak membuat publik penasaran dengan sosok Aya alias Aliyah Balqis. Ia dikenal sebagai kreator konten aktif di berbagai platform media sosial, mulai dari TikTok, Instagram, hingga YouTube. Konten yang diunggahnya didominasi seputar kecantikan, tutorial makeup dan hijab, fashion, serta aktivitas keseharian yang dikemas dengan gaya santai dan dekat dengan audiens muda.

Dalam perjalanan kariernya sebagai influencer, Aya juga kerap melakukan kolaborasi dengan kreator lain serta bekerja sama dengan sejumlah brand kecantikan dan fesyen. Konsistensinya di dunia digital membuat Aya dikenal sebagai salah satu TikToker Malaysia yang memiliki basis penggemar cukup besar.