Daftar 5 Negara Paling Tidak Bahagia di Dunia 2025

JAKARTA - Daftar 5 negara Paling Tidak Bahagia di dunia 2025 berdasarkan Laporan Kebahagiaan Dunia (World Happiness Report/WHR). Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan penggaris atau timbangan.

Jadi, bagaimana WHR mendapatkan data tentang hal itu? Jawaban singkatnya adalah dengan mengajukan banyak pertanyaan kepada banyak orang di banyak negara. Mereka bekerja sama dengan lembaga survei internasional yang membantu mereka mengumpulkan informasi, kemudian dengan ilmuwan data untuk menganalisisnya dan membuat peringkat akhir mereka.

Mereka membandingkan negara-negara berdasarkan enam kriteria utama: PDB per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan, kemurahan hati, dan persepsi korupsi.

Nah kira-kira negara mana yang paling tidak bahagia di dunia tahun 2025? Berikut daftarnya.

5 negara yang paling tidak bahagia

Negara-negara yang paling tidak bahagia merupakan negara-negara yang baru-baru ini dilanda perang, kelaparan atau bencana alam lainnya. Tren ini berlanjut tahun ini; setidaknya setengah dari negara-negara berikut saat ini sedang pulih dari kerusuhan sipil atau konflik di sekitarnya. Ini adalah negara-negara yang paling tidak bahagia di dunia, dengan Afghanistan secara resmi berada di peringkat terakhir.

1. Afghanistan