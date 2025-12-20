Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar 5 Negara Paling Tidak Bahagia di Dunia 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |21:54 WIB
Daftar 5 Negara Paling Tidak Bahagia di Dunia 2025
Daftar 5 Negara Paling Tidak Bahagia di dunia 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 5 negara Paling Tidak Bahagia di dunia 2025 berdasarkan Laporan Kebahagiaan Dunia  (World Happiness Report/WHR). Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan penggaris atau timbangan. 

Jadi, bagaimana WHR mendapatkan data tentang hal itu? Jawaban singkatnya adalah dengan mengajukan banyak pertanyaan kepada banyak orang di banyak negara. Mereka bekerja sama dengan lembaga survei internasional yang membantu mereka mengumpulkan informasi, kemudian dengan ilmuwan data untuk menganalisisnya dan membuat peringkat akhir mereka. 

Mereka membandingkan negara-negara berdasarkan enam kriteria utama: PDB per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan, kemurahan hati, dan persepsi korupsi.

Nah kira-kira negara mana yang paling tidak bahagia di dunia tahun 2025? Berikut daftarnya.

5 negara yang paling tidak bahagia

Negara-negara yang paling tidak bahagia merupakan negara-negara yang baru-baru ini dilanda perang, kelaparan atau bencana alam lainnya. Tren ini berlanjut tahun ini; setidaknya setengah dari negara-negara berikut saat ini sedang pulih dari kerusuhan sipil atau konflik di sekitarnya. Ini adalah negara-negara yang paling tidak bahagia di dunia, dengan Afghanistan secara resmi berada di peringkat terakhir.

  1.   Afghanistan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/08/406/1772050/terungkap-ini-daftar-20-negara-berbahaya-termasuk-tujuan-liburan-populer-IGWdAelUzg.jpg
TERUNGKAP! Ini Daftar 20 Negara Berbahaya, Termasuk Tujuan Liburan Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/08/406/1772076/terungkap-daftar-20-negara-berbahaya-kolombia-nomor-1-dari-asia-ada-filipina-thailand-RfnYVPFJPm.jpg
TERUNGKAP! Daftar 20 Negara Berbahaya Kolombia Nomor 1, dari Asia Ada Filipina & Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/25/3182287//negara-y9Pb_large.jpeg
10 Negara Paling Bahagia di Dunia, Ada Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172314//peskov-4nk7_large.jpg
Tolak Klaim Trump soal “Harimau Kertas”, Rusia Tegaskan Perang Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158261//anggota_komisi_i_dpr_ri_tb_hasanuddin-NXhr_large.jpg
Konflik Memanas, Komisi I Minta ASEAN dan RI Mediasi Kamboja–Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/18/3157870//perang_thailand_dan_kamboja-fG4b_large.jpg
Konflik Bersenjata Kamboja–Thailand Memanas, KBRI Minta WNI Waspada
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement