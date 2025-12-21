Viral, Pasangan Ini Sangat Mirip hingga Dikira Saudara Kembar Identik

JAKARTA - Pasangan ini menjadi viral karena wajah mereka sangat mirip. Banyak orang bahkan mengira mereka adalah saudara kembar identik.

Mereka adalah Liang Caiyu dan He Xiansheng, sepasang kekasih muda dari provinsi Guangdong, Tiongkok. Kemiripan mereka membuat banyak orang berspekulasi bahwa keduanya mungkin merupakan saudara kandung yang telah lama terpisah.

Pasangan berusia 20-an ini mengembangkan toko obat herbal di Dongguan, Guangdong. Keduanya berasal dari keluarga dengan pengalaman puluhan tahun dalam pengobatan herbal tradisional. Namun, awalnya mereka kesulitan mengembangkan bisnis hingga akhirnya mulai membuat video promosi di Douyin, versi TikTok di Tiongkok.

(Foto: OddityCenter)

Setelah menyadari kemiripan mereka, Liang meyakinkan pasangannya untuk ikut serta dalam konten video lucu. Mereka pun kompak berpakaian sama untuk menekankan kemiripan tersebut. Saat ini, klip-klip mereka menjadi materi promosi utama untuk toko mereka.