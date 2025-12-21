Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya dan Prestasi Ratu Thailand Suthida, si Peraih Emas Keelboat di SEA Games 2026

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |09:53 WIB
Gaya dan Prestasi Ratu Thailand Suthida, si Peraih Emas Keelboat di SEA Games 2026
Gaya dan Prestasi Ratu Thailand Suthida, si Peraih Emas Keelboat di SEA Games 2026. (Foto: thairoyalfamily)
A
A
A

JAKARTA - Ratu Thailand Suthida Bajrasudhabimalalakshana meraih medali emas dalam cabang olahraga layar di SEA Games 2026. Ratu Suthida berhasil memukau, tak hanya dari penampilannya tapi juga dari prestasinya. 

Istri Raja Maha Vajiralongkorn itu bersaing di kategori kapal layar campuran SSL47, dengan menggunakan kapal layar sepanjang 47 kaki (14 meter) bersama sembilan anggota kru lainnya.

Ratu Thailand Suthida, si Peraih Emas Keelboat di SEA Games 2026. (Foto: thairoyalfamily)

(Foto: thairoyalfamily) 

Ratu yang berusia 47 tahun ini bertindak sebagai taktik dan nakhoda, memimpin tim Thailand meraih kemenangan di perairan Pattaya, mengungguli Malaysia dan Myanmar.

Raja Vajiralongkorn, 73 tahun, menyerahkan medali emas, perak, dan perunggu kepada para pemenang pada Kamis malam, termasuk kepada Suthida, yang dinikahinya pada 2019.

 

