Jangan Tunggu Rusak! Ini Waktu Tepat Mengganti Alat Makeup

WAKTU yang tepat mengganti alat makeup penting diketahui. Karena ternyata, mengganti alat makeup jangan menunggu rusak.

Alat makeup juga punya masa pakai dan perlu diganti secara rutin agar tetap higienis dan aman untuk kulit. Penggunaan alat yang terlalu lama tanpa diganti dapat menjadi tempat menumpuknya bakteri, minyak, dan sisa produk yang berisiko menyebabkan jerawat maupun iritasi kulit. Mengganti alat makeup juga ternyata bergantung dengan jenis alat yang digunakan.

Berikut Waktu Tepat Mengganti Alat Makeup:

1. Beauty blender atau sponge makeup

Untuk beauty blender atau sponge makeup, ini sebaiknya diganti setiap 1 hingga 3 bulan. Utamanya beauty blender wajib diganti jika sudah robek, berubah warna, atau sulit dibersihkan.

Jangan lupa juga, beauty blender atau sponge makeup juga harus dicuci sebelum pertama kali dipakai setelah dibeli. Untuk waktu membersihkan beauty blender sendiri, ini bisa dilakukan minilai 1 hingga 3 kali dalam seminggu.

Cara membersihkannya pun mudah. Pertama rendam dengan air hangat dan sabun khusus atau facial wash selama 5 menit. Kemudian, tekan lembut beauty blender sampai kotoran keluar. Lalu, bilas hingga air bening. Keringkan dengan cara diangin-anginkan, jangan di wadah tertutup.

2. Brush makeup

Kemudian, untuk brush atau kuas makeup bisa digunakan lebih lama. Penggunaannya sekitar 1 hingga 2 tahun. Dengan catatan, brush harus rutin dicuci.

Namun, jika bulu mulai rontok, kasar, atau berubah bentuk, sebaiknya segera diganti. Brush bisa dicuci setiap 7-10 hari sekali dengan menggunakan aeris soap atau sabun lembut, lalu dibilas dengan air hangat. Keringkan dengan posisi mendatar di atas handuk, jangan diberdirikan.