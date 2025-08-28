Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Trik Bibir Lembap Meski Sering Pakai Lipstik

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Kamis, 28 Agustus 2025 |16:10 WIB
Trik Bibir Lembap Meski Sering Pakai Lipstik
Trik Bibir Lembap Meski Sering Pakai Lipstik (Foto: Freepik)
JAKARTA Lipstik memang jadi andalan banyak perempuan untuk tampil lebih percaya diri. Tapi masalahnya, pemakaian lipstik yang terlalu sering sering bikin bibir jadi kering, pecah-pecah, bahkan perih. Duh, bikin ilfeel kan?

Supaya tetap bisa tampil fresh tanpa khawatir bibir kering, ada beberapa cara mudah yang bisa kamu coba. Yuk, simak!

1. Eksfoliasi Bibir Secara Lembut

Kulit mati di bibir bikin lipstik susah menempel dan gampang pecah-pecah. Kamu bisa lakukan eksfoliasi ringan, misalnya dengan scrub gula-madu atau pakai sikat gigi bayi seminggu sekali. Hasilnya, bibir lebih halus dan lipstik terlihat lebih rapi.

3. Pilih Lipstik dengan Formula Melembapkan

Kalau bibir kamu gampang kering, hindari lipstik matte yang terlalu “kering”. Lebih baik pilih lipstik creamy atau satin dengan kandungan vitamin E, jojoba oil, atau hyaluronic acid. Formula ini bikin bibir tetap lembap tanpa mengorbankan warna.

4. Tambahkan Lip Oil di Atas Lipstik

Lip oil sekarang jadi produk favorit banyak orang karena bisa memberi efek glowing sekaligus melembapkan. Kandungan seperti squalane, jojoba oil, atau hyaluronic acid bikin bibir tetap terhidrasi meski kamu pakai lipstik seharian.

Buat kamu yang lagi cari skincare dan  jangan lupa nonton Live Shopping TikTok Beautyzone. Ada banyak produk kecantikan yang menarik dengan harga promo.

 

