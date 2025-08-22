Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Bye Bye Bibir Kering! Ini Cara Pilih Lipstik yang Tepat

Aira Cecilia , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |18:10 WIB
Bye Bye Bibir Kering! Ini Cara Pilih Lipstik yang Tepat
Bye Bye Bibir Kering! Ini Cara Pilih Lipstik yang Tepat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Merias wajah sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak wanita untuk menambah rasa percaya diri sekaligus menunjang penampilan sehari-hari. Salah satu produk kosmetik wajib yang ada di dalam pouch makeup adalah lipstik. Namun, tidak semua lipstik bisa cocok dipakai, terutama bagi pemilik bibir kering.


Sebagian orang sering menghadapi masalah bibir kering, bahkan sampai terkelupas. Kondisi ini tentu membuat rasa percaya diri berkurang, apalagi saat ingin menggunakan lipstik. Penggunaan lipstik yang tidak sesuai justru dapat memperparah kondisi bibir. Warna lipstik bisa tampak tidak merata, dan menonjolkan tekstur yang kering, hingga membuat bibir terasa semakin kaku.

Penting bagi kita untuk mengetahui penyebab bibir kering sebelum memilih lipstik yang tepat. Tetapi, masalah ini tidak hanya datang dari faktor luar, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh gaya hidup sehari-hari. Kurangnya asupan cairan, kebiasaan sering menjilat bibir, hingga terlalu lama berada di ruangan ber-AC dapat memicu bibir menjadi kering.

Selain itu, pola makan yang kurang seimbang misalnya jarang mengonsumsi buah dan sayur yang kaya vitamin juga bisa membuat bibir kehilangan kelembapan alaminya. Bahkan, kebiasaan sederhana seperti kurang membersihkan sisa lipstik sebelum tidur bisa memperparah kondisi bibir. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa lebih mudah mencegah sekaligus merawat bibir agar tetap sehat dan siap memakai lipstik dengan hasil maksimal.

Kita juga harus lebih selektif dalam memilih jenis lipstik agar tetap nyaman dipakai sekaligus menjaga kesehatan bibir. Salah memilih lipstik justru bisa membuat bibir tampak pecah-pecah dan kurang nyaman. Ini dia beberapa tips memilih lipstik untuk bibir yang kering:


Pilih Kandungan yang Melembapkan dan Menghidrasi

Saat bibir dalam kondisi kering, pilihlah lipstik yang mengandung bahan pelembap alami seperti shea butter, jojoba oil, vitamin E, atau hyaluronic acid. Kandungan ini tidak hanya memberikan warna, tetapi juga membantu menutrisi sekaligus menjaga kelembapan bibir sepanjang hari. Dengan begitu, bibir tetap terasa lembut meski memakai lipstik dalam waktu lama.


Buat kamu yang lagi cari makeup dan parfum jangan lupa nonton Live Shopping TikTok Beautyzone. Ada banyak produk kecantikan yang menarik dengan harga promo. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164744/lipstik-y5wp_large.jpg
Pilih Lip Tint atau Lipstik? Simak Bedanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/611/3160058/lipstik-wUkj_large.jpg
8 Lipstik dengan SPF Terbaik: Cantik Sekaligus Lindungi Bibir dari Sinar Matahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/611/3072607/lipstik-EU9x_large.jpg
Cara Mudah Memilih Warna Lipstik agar Sesuai Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/611/3000236/cara-memilih-produk-lipstik-yang-tepat-untuk-bibir-berikut-tips-lengkapnya-ZFKkd8OUCa.jpeg
Cara Memilih Produk Lipstik yang Tepat untuk Bibir, Berikut Tips Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/612/2980794/tahapan-dan-tata-cara-memakai-lipstik-yang-benar-dahului-dengan-pelembab-bibir-YolrdLUxVg.jpg
Tahapan dan Tata Cara Memakai Lipstik yang Benar, Dahului dengan Pelembab Bibir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/611/2977023/tren-lipstik-2024-ekspresi-diri-yang-mencerahkan-KTjabtfEE6.jpg
Tren Lipstik 2024: Ekspresi Diri yang Mencerahkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement