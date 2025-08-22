Bye Bye Bibir Kering! Ini Cara Pilih Lipstik yang Tepat

JAKARTA - Merias wajah sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak wanita untuk menambah rasa percaya diri sekaligus menunjang penampilan sehari-hari. Salah satu produk kosmetik wajib yang ada di dalam pouch makeup adalah lipstik. Namun, tidak semua lipstik bisa cocok dipakai, terutama bagi pemilik bibir kering.



Sebagian orang sering menghadapi masalah bibir kering, bahkan sampai terkelupas. Kondisi ini tentu membuat rasa percaya diri berkurang, apalagi saat ingin menggunakan lipstik. Penggunaan lipstik yang tidak sesuai justru dapat memperparah kondisi bibir. Warna lipstik bisa tampak tidak merata, dan menonjolkan tekstur yang kering, hingga membuat bibir terasa semakin kaku.

Penting bagi kita untuk mengetahui penyebab bibir kering sebelum memilih lipstik yang tepat. Tetapi, masalah ini tidak hanya datang dari faktor luar, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh gaya hidup sehari-hari. Kurangnya asupan cairan, kebiasaan sering menjilat bibir, hingga terlalu lama berada di ruangan ber-AC dapat memicu bibir menjadi kering.

Selain itu, pola makan yang kurang seimbang misalnya jarang mengonsumsi buah dan sayur yang kaya vitamin juga bisa membuat bibir kehilangan kelembapan alaminya. Bahkan, kebiasaan sederhana seperti kurang membersihkan sisa lipstik sebelum tidur bisa memperparah kondisi bibir. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa lebih mudah mencegah sekaligus merawat bibir agar tetap sehat dan siap memakai lipstik dengan hasil maksimal.

Kita juga harus lebih selektif dalam memilih jenis lipstik agar tetap nyaman dipakai sekaligus menjaga kesehatan bibir. Salah memilih lipstik justru bisa membuat bibir tampak pecah-pecah dan kurang nyaman. Ini dia beberapa tips memilih lipstik untuk bibir yang kering:



Pilih Kandungan yang Melembapkan dan Menghidrasi

Saat bibir dalam kondisi kering, pilihlah lipstik yang mengandung bahan pelembap alami seperti shea butter, jojoba oil, vitamin E, atau hyaluronic acid. Kandungan ini tidak hanya memberikan warna, tetapi juga membantu menutrisi sekaligus menjaga kelembapan bibir sepanjang hari. Dengan begitu, bibir tetap terasa lembut meski memakai lipstik dalam waktu lama.



