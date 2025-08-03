8 Lipstik dengan SPF Terbaik: Cantik Sekaligus Lindungi Bibir dari Sinar Matahari

JAKARTA – 8 lipstik dengan SPF terbaik: cantik sekaligus kindungi bibir dari sinar matahari. Saat berbicara soal perlindungan kulit dari sinar matahari, banyak dari kita fokus pada wajah dan tubuh, namun sering lupa bahwa bibir juga membutuhkan perlindungan. Kulit bibir lebih tipis dan sensitif, sehingga lebih cepat kering atau menggelap akibat paparan sinar ultraviolet.

Beruntungnya, sekarang ada banyak pilihan lipstik yang tidak hanya mempercantik tampilan tetapi juga dilengkapi dengan SPF untuk menjaga kesehatan bibir. Melansir dari Hindustan Times, berikut adalah delapan rekomendasi lipstik dengan kandungan SPF terbaik. Semua harga telah dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs terkini, dan setiap produk mencantumkan sumber terpercaya.

1. Pilgrim Matte Bullet Lipstik Warna Nude Kiss 31



Lipstik ini mengandung SPF 30 dan memberikan warna intens dalam satu pulasan. Hasil akhirnya matte, tahan lama, dan tetap nyaman di bibir sepanjang hari.

Harga: Sekitar Rp79.000

Rating: 4,4 dari 5

Sumber: Myntra

2. Chambor Powdery Matte Glamour Lipstik SPF 30 (Retro Metro Red)

Dengan hasil akhir powder matte yang halus dan kandungan SPF 30, lipstik ini cocok untuk tampilan yang glamor sekaligus aman di bawah sinar matahari.

Harga: Sekitar Rp151.000

Rating: 4,3 dari 5

Sumber: Myntra

3. Beauty People Show Stopper Liquid Lip Colour (Curious 15)



Lipstik cair ini hadir dengan warna pekat dan hasil akhir matte yang ringan. Mudah diaplikasikan, cepat kering, dan cocok untuk tampilan percaya diri sepanjang hari.

Harga: Sekitar Rp47.000

Rating: Sekitar 4,0 dari 5

Sumber: Amazon

4. MyGlamm Soiree Creamy Matte Lipstik (Dreamy 03)



Tekstur creamy yang lembut membuat lipstik ini nyaman digunakan. Hasil akhirnya matte dan tahan lama, ideal untuk pemakaian dari pagi sampai malam.

Harga: Sekitar Rp88.000

Rating: 4,1 dari 5

Sumber: Amazon