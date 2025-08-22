Pilih Lip Tint atau Lipstik? Simak Bedanya di Sini

JAKARTA – Saat bicara soal makeup bibir, banyak orang tentu sudah akrab dengan lipstik sebagai produk andalan untuk mempercantik penampilan. Namun, ada juga lip tint yang kini semakin populer dan jadi favorit kaum perempuan karena praktis dan natural.

Sekilas, cara pemakaiannya memang mirip dengan lipstik. Tapi, ternyata ada sejumlah perbedaan yang cukup mencolok, mulai dari tekstur, intensitas warna, hingga hasil akhirnya di bibir. Tak heran kalau banyak orang kerap bingung harus memilih yang mana.

Nah, biar nggak salah pilih, penting untuk memahami perbedaan lip tint dan lipstik. Dengan begitu, kamu bisa tahu produk mana yang lebih cocok sesuai kebutuhan dan gaya sehari-hari.

Apa Itu Lip Tint?

Sesuai dengan namanya, lip tint adalah produk pewarna bibir yang memberikan hasil lebih lembut dan natural dibanding lipstik. Teksturnya ringan, mudah diaplikasikan, dan dapat disesuaikan tingkat intensitas warnanya sesuai kebutuhan. Jika kamu ingin tampilan tipis namun tetap segar, lip tint bisa menjadi pilihan tepat.

Lalu, jenis lip tint apa saja yang bisa dipilih? Ternyata ada beberapa varian dengan karakteristik berbeda.

Jenis-Jenis Lip Tint

1. Sheer Lip Tint

Buat kamu yang menyukai tampilan alami, lip tint transparan bisa jadi pilihan utama. Produk ini memberikan sedikit sentuhan warna dengan kilau lembut yang mudah dioles ulang sepanjang hari. Sesuai namanya, jenis ini adalah yang paling ringan dan fleksibel, bisa digunakan tipis-tipis atau dibuat lebih bold sesuai selera.

2. Matte Lip Tint

Jenis ini tetap mempertahankan tekstur alami bibir, namun memberikan warna segar tanpa efek kilau atau gloss. Matte lip tint cocok bagi kamu yang ingin tampil natural dengan kesan lebih elegan dan sederhana. Pilihan warnanya juga beragam, sehingga bisa menyesuaikan dengan berbagai suasana.

