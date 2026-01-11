Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramai Seruan Boikot karena Dituding Child Grooming Aurelie Moeremans, Roby Tremonti Balas Komentar Netizen

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |17:35 WIB
Ramai Seruan Boikot karena Dituding <i>Child Grooming</i> Aurelie Moeremans, Roby Tremonti Balas Komentar Netizen
Ramai Seruan Boikot karena Dituding {Child Grooming} Aurelie Moeremans, Roby Tremonti Balas Komentar Netizen. (Foto: IG Tenung Film)
A
A
A

‎JAKARTA - Nama Roby Tremonti belakangan ini disebut-sebut sebagai sosok yang diduga melakukan child grooming pada Aurelie Moeremans beberapa tahun lalu. Hal itu mencuat seusia Aurelia menulis buku Broken String yang kini tengah menjadi perbincangan publik.

‎Dalam buku tersebut, Aurelie menceritakan kisahnya yang menjadi korban seorang pria bernama "Bobby". Aurelia menceritakan kisahnya yang mengalami kekerasan seksual di usia 15 tahun.

‎Di buku itu, ia menceritakan dengan detail pengalaman traumatisnya, termasuk manipulasi emosi (child grooming) yang dilakukan oleh sosok Bobby. Hubungan yang awalnya terlihat peduli, tiba-tiba beruba menjadi kontrol penuh, kekerasan fisik, hingga penyebaran foto pribadi.

‎Dari ciri-ciri yang dijelaskan soal sosok 'Bobby' dalam buku itu, netizen menduga bahwa pelakunya adalah Roby Tremonti. Pasalnya, Roby memang pernah menjalani hubungan asmara dengan Aurelie saat perempuan tersebut masih berusia 15 tahun.

‎Kala itu, Roby terpaut usia cukup jauh dengan Aurelie. Terlebih, ciri-ciri yang disebutkan soal sering memakai rantai di celananya, sangat identik dengan kebiasaan Roby Tremonti.

‎Meskipun tampak menutup kolom komentarnya di Instagram, namun Roby tetap tidak terhindar dari hujatan warganet. Bahkan mereka ramai-ramai menyerukan untuk memboikot Roby.

 


‎Hal tersebut tampak dalam unggahan Instagram film Tenung yang dibintangi Roby selaku salah satu pemerannya. Unggahan itu dikolaborasi sehingga muncul di feeds Instagram Roby.

‎"Child grooming, sakit sihhhh," tulis akun chatrisandra.

‎"BOIKOTTT!!!" tulis akun twingkypppl.

‎"semua gayany persis ky yg digambarkan di buku!! lu jaat gua doain kehidupan lu dipersulit!!" tulis akun sadmayyy.

‎Menariknya, Roby juga tampak berkomentar dalam unggahan itu membalas hujatan dari warganet pada Minggu (11/1/12026). Ia menilai, komentar negatif yang ditujukan padanya dilakukan oleh para buzzer.

‎"@imtwentynineee jatahmu brapa comment lagi... aku bantuin kamu cari uang... aku sambil ngopi," tulis robytremonti.

‎"Lo gak sepenting itu, jangan ngira kita yang comment buzzer, KITA ORANG YANG PEDULI TENTANG KASUS INI DAN IKUT SEDIH DGN APA YANG UDAH DIALAMIN SAMA KORBAN PAS MASIH DI BAWAH UMUR, trauma yang dia rasain gak akan pernah hilang samapi kapanpun," tulis akun josefincpw menanggapi komentar Roby.

(Rani Hardjanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194785//viral-kCYx_large.jpg
Polisi Tangkap Maling Motor Sadis yang Tembak Warga di Palmerah, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/624/3194784//aurelie_moeremans-tPWF_large.jpg
Riwayat Pendidikan Aurelie Moeremans, Artis yang Menulis Buku Broken String tentang Grooming 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/612/3194778//aurelie_moeremans-14Iz_large.jpg
Profil Aurelie Moeremans, Aktris yang Pernah Jadi Korban Grooming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194776//pemerintah-UFcT_large.jpg
Viral Kios di Trotoar Sudirman Bikin Pramono Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/612/3194670//bocil-49qP_large.jpg
Viral Bocil Ngadem di Chiller, Pemilik Warung: Gak Punya AC di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/18/3194633//langit_birmingham-XtL7_large.jpg
Heboh, Langit Warna Pink Menyelimuti Birmingham Inggris
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement