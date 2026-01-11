Ramai Seruan Boikot karena Dituding Child Grooming Aurelie Moeremans, Roby Tremonti Balas Komentar Netizen

‎JAKARTA - Nama Roby Tremonti belakangan ini disebut-sebut sebagai sosok yang diduga melakukan child grooming pada Aurelie Moeremans beberapa tahun lalu. Hal itu mencuat seusia Aurelia menulis buku Broken String yang kini tengah menjadi perbincangan publik.

‎

‎Dalam buku tersebut, Aurelie menceritakan kisahnya yang menjadi korban seorang pria bernama "Bobby". Aurelia menceritakan kisahnya yang mengalami kekerasan seksual di usia 15 tahun.

‎

‎Di buku itu, ia menceritakan dengan detail pengalaman traumatisnya, termasuk manipulasi emosi (child grooming) yang dilakukan oleh sosok Bobby. Hubungan yang awalnya terlihat peduli, tiba-tiba beruba menjadi kontrol penuh, kekerasan fisik, hingga penyebaran foto pribadi.

‎

‎Dari ciri-ciri yang dijelaskan soal sosok 'Bobby' dalam buku itu, netizen menduga bahwa pelakunya adalah Roby Tremonti. Pasalnya, Roby memang pernah menjalani hubungan asmara dengan Aurelie saat perempuan tersebut masih berusia 15 tahun.

‎

‎Kala itu, Roby terpaut usia cukup jauh dengan Aurelie. Terlebih, ciri-ciri yang disebutkan soal sering memakai rantai di celananya, sangat identik dengan kebiasaan Roby Tremonti.

‎

‎Meskipun tampak menutup kolom komentarnya di Instagram, namun Roby tetap tidak terhindar dari hujatan warganet. Bahkan mereka ramai-ramai menyerukan untuk memboikot Roby.

‎

‎Hal tersebut tampak dalam unggahan Instagram film Tenung yang dibintangi Roby selaku salah satu pemerannya. Unggahan itu dikolaborasi sehingga muncul di feeds Instagram Roby.

‎

‎"Child grooming, sakit sihhhh," tulis akun chatrisandra.

‎

‎"BOIKOTTT!!!" tulis akun twingkypppl.

‎

‎"semua gayany persis ky yg digambarkan di buku!! lu jaat gua doain kehidupan lu dipersulit!!" tulis akun sadmayyy.

‎

‎Menariknya, Roby juga tampak berkomentar dalam unggahan itu membalas hujatan dari warganet pada Minggu (11/1/12026). Ia menilai, komentar negatif yang ditujukan padanya dilakukan oleh para buzzer.

‎

‎"@imtwentynineee jatahmu brapa comment lagi... aku bantuin kamu cari uang... aku sambil ngopi," tulis robytremonti.

‎

‎"Lo gak sepenting itu, jangan ngira kita yang comment buzzer, KITA ORANG YANG PEDULI TENTANG KASUS INI DAN IKUT SEDIH DGN APA YANG UDAH DIALAMIN SAMA KORBAN PAS MASIH DI BAWAH UMUR, trauma yang dia rasain gak akan pernah hilang samapi kapanpun," tulis akun josefincpw menanggapi komentar Roby.

(Rani Hardjanti)