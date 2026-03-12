Profil Karmia Krissanty Tandjung, Putri Akbar Tandjung yang Meninggal Dunia

Profil Karmia Krissanty Tandjung, Putri Akbar Tandjung yang Meninggal Dunia (Foto: Instagram)

JAKARTA – Kabar duka datang dari keluarga politisi senior Akbar Tandjung. Putrinya, Karmia Krissanty Tandjung Nasution, meninggal dunia pada Rabu, 11 Maret 2026.

Informasi mengenai wafatnya Karmia disampaikan langsung oleh Akbar Tandjung melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia menyampaikan kabar duka atas kepergian putrinya.

“Telah meninggal dunia anak/istri/kakak/adik kami Karmia Krissanty Tandjung Nasution binti Akbar Tandjung,” tulis Akbar Tandjung.

Karmia menghembuskan napas terakhir pada pukul 08.58 WIB. Rumah duka berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Profil Karmia Krissanty Tandjung

Karmia Krissanty Tandjung Nasution dikenal sebagai putri kedua dari pasangan Akbar Tandjung dan Krisnina Maharani Akbar Tandjung.

Ia merupakan salah satu dari empat putri dalam keluarga tersebut. Tiga saudara perempuannya yakni Fitri Krisnawati, Triana Krisandini, dan Sekar Krisnauli.

Dalam kehidupan pribadinya, Karmia menikah dengan Akbar Nasution. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak, yakni Inaya Abriana Nasution dan Raga Hakabara Nasution.