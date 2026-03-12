5 Negara yang Memiliki Tradisi Pulang Kampung Selain Indonesia

JAKARTA – Tradisi mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri telah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang meninggalkan kota tempat mereka bekerja untuk kembali ke kampung halaman dan merayakan Lebaran bersama keluarga.

Bagi banyak orang, mudik bukan sekadar perjalanan pulang. Tradisi ini menjadi momen berharga untuk mempererat hubungan keluarga setelah lama terpisah karena pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.

Meski sering dianggap khas Indonesia, kebiasaan pulang ke kampung halaman sebenarnya juga ditemukan di sejumlah negara lain. Biasanya tradisi ini terjadi saat masyarakat merayakan hari besar keagamaan atau perayaan budaya tertentu.

Berikut beberapa negara yang memiliki tradisi pulang kampung saat momen perayaan.

1. Turki

Di Turki, Idul Fitri dikenal dengan sebutan Şeker Bayramı atau Festival Gula. Perayaan ini identik dengan kebiasaan berbagi permen serta berbagai hidangan manis kepada keluarga dan tamu.