Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA: Kekerasan Anak dan Wanita Masih Jadi Hal Serius

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |12:56 WIB
Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA: Kekerasan Anak dan Wanita Masih Jadi Hal Serius
Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA: Kekerasan Anak dan Wanita Masih Jadi Hal Serius (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hari Perempuan Internasional diperingati pada 8 Maret 2026 dan menjadi momentum penting untuk memperkuat pemberdayaan perempuan. Momentum ini juga menjadi ruang untuk merayakan kekuatan, keberanian, serta kontribusi perempuan melalui kolaborasi yang saling menguatkan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan dan kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional. Ia juga menjelaskan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi hal serius yang perlu dibenahi.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius dan membutuhkan perhatian serius,” jelas Menteri Arifah dalam Forum Perempuan bertajuk Rights, Justice, Action, Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan, dikutip Kamis (12/3/2026).

Berdasarkan survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2024, prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 sampai dengan 64 tahun tercapai sebesar 6,9 persen. Hal ini menurun dibanding tahun 2018 sebesar 9,4 persen, namun angkanya tetap masih cukup tinggi.

Menteri Arifah menjelaskan KemenPPPA juga melakukan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Perempuan. Hasil survei menunjukkan sekitar 50,78 persen anak usia 13 sampai dengan 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu kekerasan yang dialami sepanjang hidupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/09/612/2778138/budaya-patriarki-di-indonesia-hantui-perempuan-masih-banyak-ketimpangan-dan-kekerasan-Tq53EkB2RF.jpg
Budaya Patriarki di Indonesia Hantui Perempuan, Masih Banyak Ketimpangan dan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/09/612/2778083/sosok-perempuan-yang-mendukung-feminisme-rata-rata-kalangan-artis-INaqYcnR3S.jpg
Sosok Perempuan yang Mendukung Feminisme, Rata-Rata Kalangan Artis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/09/612/2778088/kisah-inspiratif-melia-winata-yang-memberdayakan-ratusan-perempuan-lewat-anyaman-55Rm1eOXSs.jpg
Kisah Inspiratif Melia Winata yang Memberdayakan Ratusan Perempuan Lewat Anyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/09/612/2778074/taklukan-rasa-takut-jadi-kunci-srikandi-padamkan-karhutla-di-borneo-tcx1Nv2kBN.jpg
Taklukan Rasa Takut Jadi Kunci Srikandi Padamkan Karhutla di Borneo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/09/612/2778057/mengenal-desainer-muda-callista-aldenia-yang-karyanya-dipakai-billie-eilish-Yjd9chSFiK.jpg
Mengenal Desainer Muda Callista Aldenia yang Karyanya Dipakai Billie Eilish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/09/612/2778052/perempuan-paling-berpengaruh-dalam-sejarah-ada-yang-masih-25-tahun-ubSfh8mK7N.jpeg
Perempuan Paling Berpengaruh dalam Sejarah, Ada yang Masih 25 Tahun!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement