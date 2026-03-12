Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA: Kekerasan Anak dan Wanita Masih Jadi Hal Serius

Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA: Kekerasan Anak dan Wanita Masih Jadi Hal Serius (Foto: Instagram)

JAKARTA - Hari Perempuan Internasional diperingati pada 8 Maret 2026 dan menjadi momentum penting untuk memperkuat pemberdayaan perempuan. Momentum ini juga menjadi ruang untuk merayakan kekuatan, keberanian, serta kontribusi perempuan melalui kolaborasi yang saling menguatkan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan dan kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional. Ia juga menjelaskan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi hal serius yang perlu dibenahi.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius dan membutuhkan perhatian serius,” jelas Menteri Arifah dalam Forum Perempuan bertajuk Rights, Justice, Action, Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan, dikutip Kamis (12/3/2026).

Berdasarkan survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2024, prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 sampai dengan 64 tahun tercapai sebesar 6,9 persen. Hal ini menurun dibanding tahun 2018 sebesar 9,4 persen, namun angkanya tetap masih cukup tinggi.

Menteri Arifah menjelaskan KemenPPPA juga melakukan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Perempuan. Hasil survei menunjukkan sekitar 50,78 persen anak usia 13 sampai dengan 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu kekerasan yang dialami sepanjang hidupnya.