5 Tips Mudik Aman dan Nyaman untuk Penderita Asam Lambung

JAKARTA - Mudik menjadi momen yang dinantikan banyak orang saat libur panjang atau menjelang hari raya. Namun bagi penderita asam lambung atau Gastroesophageal Reflux Disease, perjalanan jauh bisa memicu rasa tidak nyaman seperti mual, perut perih, hingga sensasi terbakar di dada.

Perubahan pola makan, kelelahan, dan stres selama perjalanan sering menjadi pemicu kambuhnya asam lambung.

Agar perjalanan mudik tetap aman dan nyaman, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan penderita asam lambung, dirangkum Jumat (6/3/2026).

1. Jangan Telat Makan

Salah satu pemicu utama asam lambung naik adalah perut yang kosong terlalu lama. Saat mudik, usahakan tetap makan secara teratur dalam porsi kecil tetapi lebih sering.

Bawalah camilan ringan seperti biskuit gandum, pisang, atau roti untuk mengganjal perut selama perjalanan.

2. Hindari Makanan Pemicu

Beberapa jenis makanan diketahui dapat memicu naiknya asam lambung, seperti makanan pedas, berlemak, asam, serta minuman berkafein. Saat perjalanan, sebaiknya pilih makanan yang lebih ringan seperti nasi, sayur, atau sup agar lambung tetap nyaman.

3. Bawa Obat Lambung