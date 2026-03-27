Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tren Mudik Bareng Anabul Makin Diminati, Ini Faktanya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |16:23 WIB
Tren Mudik Bareng Anabul Makin Diminati, Ini Faktanya
Tren Mudik Bareng Anabul Makin Diminati, Ini Faktanya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Membawa hewan peliharaan atau anabul saat mudik kini semakin menjadi pilihan banyak masyarakat. Rasa khawatir meninggalkan hewan kesayangan di rumah membuat tren ini terus meningkat, terutama saat momen Lebaran.

Hal ini terlihat dari data KAI Logistik yang mencatat lonjakan pengiriman hewan peliharaan selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026. Total pengiriman mencapai 13.435 ekor, menunjukkan tingginya kebutuhan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi hewan kesayangan.

Lonjakan Pengiriman Saat Ramadan

Manager of Public Relations KAI Logistik, Adjeng Puri Adhatu, mengungkapkan bahwa puncak pengiriman terjadi pada minggu kedua Ramadan dengan jumlah 3.689 ekor. Rata-rata pengiriman harian mencapai 527 ekor, meningkat sekitar 8 persen dibanding hari biasa.

Menariknya, tren ini terus berlanjut hingga akhir Ramadan. Pada pekan terakhir, jumlah pengiriman mencapai 3.703 ekor, atau naik signifikan sebesar 57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kota Tujuan Favorit

Dari sisi distribusi, sejumlah kota menjadi tujuan favorit pengiriman anabul, seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Purwokerto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement