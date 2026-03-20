Mudik ke Palembang? Ini Rekomendasi Oleh-Oleh Khas yang Wajib Dibawa Pulang

JAKARTA – Kota Palembang kembali jadi sorotan di media sosial, namun di balik berbagai perbincangan tersebut, kota ini tetap dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner terbaik di Indonesia.

Bagi Anda yang berencana mudik ke Palembang saat Lebaran, rasanya belum lengkap tanpa membawa oleh-oleh khas untuk keluarga dan kerabat. Mulai dari camilan manis hingga makanan gurih, ada banyak pilihan yang bisa dijadikan buah tangan.

Berikut beberapa rekomendasi oleh-oleh khas Palembang yang populer:

1. Kue Maksuba

Kue tradisional ini identik dengan momen spesial seperti Idul Fitri. Teksturnya padat dan legit karena dibuat dari telur bebek tanpa bahan pengembang. Meski tanpa pengawet, kue maksuba cukup tahan lama dan cocok dibawa sebagai oleh-oleh.

2. Kue Delapan Jam

Sesuai namanya, kue ini dimasak selama kurang lebih delapan jam. Terbuat dari campuran telur, gula, dan tepung, kue ini memiliki rasa manis pekat dengan tekstur lembut. Dahulu, hidangan ini hanya disajikan untuk kalangan bangsawan.

3. Otak-otak