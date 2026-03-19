5 Ide Kegiatan Biar Enggak Bosan saat Terjebak Macet Mudik

JAKARTA - Jutaan masyarakat diperkirakan akan mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga. Lonjakan jumlah pemudik setiap tahunnya membuat jalan tol hingga transportasi umum dipadati pengguna. Kondisi ini kerap memicu kemacetan panjang yang sulit dihindari selama perjalanan mudik.

Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir. Ada berbagai aktivitas sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa jenuh saat terjebak macet di perjalanan.

Berikut beberapa ide kegiatan yang bisa dicoba agar perjalanan tetap menyenangkan:

1. Mendengarkan Musik Favorit

Memutar lagu kesukaan bisa menjadi cara paling mudah untuk mengusir kebosanan. Musik tidak hanya menghibur, tetapi juga membantu menjaga suasana hati tetap baik selama perjalanan panjang.

2. Menikmati Podcast

Jika ingin variasi selain musik, Anda bisa mencoba mendengarkan podcast. Pilih topik yang ringan atau menghibur agar perjalanan terasa lebih santai sekaligus menambah wawasan.

3. Menyantap Camilan

Membawa makanan ringan bisa menjadi solusi saat mulai bosan di perjalanan. Pilih camilan praktis dan tetap perhatikan porsi agar tidak berlebihan. Jangan lupa juga membawa air minum yang cukup.