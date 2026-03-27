Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ketika Mobil Mainan di Pelabuhan Bakauheni Jadi Hiburan Anak saat Tunggu Kapal Berangkat

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |11:38 WIB
Ketika Mobil Mainan di Pelabuhan Bakauheni Jadi Hiburan Anak saat Tunggu Kapal Berangkat
Ketika Mobil Mainan di Pelabuhan Bakauheni Jadi Hiburan Anak saat Tunggu Kapal Berangkat (Foto: Okezone)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Di tengah hiruk pikuk dan lalu lalang para pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Bakauheni, terlihat pemandangan unik ketika orang tua ikut menaiki permainan mobil-mobilan bersama anaknya.

Hal ini terbilang unik, lantaran fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-anak ternyata juga menarik minat orang dewasa. Permainan ini tersedia bagi pengunjung Anjungan Agung Mall Terminal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni maupun para pemudik pejalan kaki yang sedang menunggu keberangkatan kapal.

Terlihat bukan hanya anak-anak yang memancarkan raut wajah senang, tetapi juga para orang tua yang tampak tidak canggung ikut berdesakan di dalam unit mainan kecil tersebut demi menemani buah hati, sembari memancarkan kebahagiaan.

Siti Munziyah, salah satu pengunjung mal, mengaku ikut bahagia saat menaiki permainan tersebut bersama anaknya. Ia bahkan tidak canggung menunjukkan kegembiraannya.

“Ya, perasaan senang sih, enjoy, bahagia. Agak sempit karena ibunya besar, jadi terasa sempit juga. Jarang ngajak anak ke sini, ini baru sekali karena diajak saudara,” ujar Siti saat diwawancarai.

Pengelola rental mobil-mobilan, Angga Saputra, menuturkan banyak pengalaman lucu ketika orang dewasa hingga lansia ikut menyewa unit mainan tersebut dengan berbagai alasan. Mulai dari sekadar iseng hingga melepas penat setelah berkendara jauh saat mudik.

“Itu random sih, kadang ada bapak-bapak iseng. Katanya bosan bawa mobil besar, jadi ingin main mobil-mobilan. Ada juga yang sudah ubanan tapi tetap ingin main. Lucu-lucu saja,” ungkap Angga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement